【投資策略】中國股市處於不同投資時鐘 一大因素支持亞洲市場表現佳

「金髮女孩經濟」形容低通脹、低利率，經濟不太熱亦不太冷的狀況。以目前環球經濟情況而言，其實遠遠談不上這個狀況，然而投資市場近期的表現卻正正吻合。這主要是美國通脹近月有所降溫，環球商品價格幾乎全數回落，增加了美國通脹進一步回落的可能性，使美聯儲於去年12月起開始放慢加息步伐，令經濟衰退概率下降，形成了短暫的金髮女孩經濟狀況，支持市場的表現。業績公佈成為市場目前的關注重點，在欠缺美聯儲過往寬鬆政策支持流動性的狀況下，盈利預測比往時更重要。只是疲弱的盈利遇上目前出現金髮女孩的經濟狀況，在市場未來前景有可能改善的情況下，盈利的影響便相對輕微。

宏觀背景難言牛市 股市有調整壓力

美國標普500指數企業盈利雖然不算理想，但技術上剛升破了去年初至今形成的下降軌，顯示市場情緒的改變。當中國於疫情後解封為環球經濟帶來動力，而歐洲暫時走出了能源危機，並受惠於中國經濟起動的支持下，歐洲採購經理人指數已見底回升，顯示年內可能避過衰退，這也支持了美股近日的表現。投資者要適時調節投資策略應對市場變化，惟整體成熟市場正受到收緊貨幣政策的影響，企業面對經營成本壓力而欠缺提價能力，整體宏觀背景難言重回牛市，股市經連月上升之後，預期存在一定調整壓力，所以需注重波幅管理及適時調節投資比例，減少受到突如其來的波幅影響。

今天市場正在等待美聯儲最新的議息結果，利率市場反映市場預期美聯儲很可能於3月再加息0.25%便完成是次加息週期，這預期稍低於12月美聯儲的利率點陣圖對2023年利率中位數的預期。假若市場預期比美聯儲準確，這或能延續市場的情緒，至少到3月利率點陣圖再度更新之時。明日零晨的議息沒有利率點陣圖及其他經濟預測更新，在欠缺硬數字之下，相信結果將與市場預期相約。

中國及亞洲市場可望有較佳表現

地區配置上，市場愈來愈關注亞洲市場。隨著美元於加息週期完結後轉弱的預期、中國於疫情後解封對亞洲區內帶來直接的影響，以及中國解封與其他政策上的支持，使中國及亞洲市場處於與歐美地區不同的投資時鐘之下，中國及亞洲市場年內或有較高表現及優於成熟市場的可能性。解封的消息情緒上先支持了香港股市的表現，相信隨著經濟動力逐漸提升，中國內地股市表現將於其後追上。

【關於作者】高耀豪為中銀香港個人數字金融產品部財富策略及分析處資深財富策略師，擁有豐富投資及財務策劃知識和經驗，以環球宏觀因素結合技術分析追蹤市場變化，掌握股票、債券、外匯、商品等市場走勢，協助投資者捕捉機遇。

【開市追揸沽】北水重臨港股有力再衝？ 商湯飆兩成追揸沽策略

＝＝＝＝＝

想盡早財務自由，提早退休，立即免費下載《香港經濟日報》App取經