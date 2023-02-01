新年過後趁低吸納　lululemon+adidas+Converse不尷尬的兔年作

為了農曆新年，不少運動品牌都會推出兔年別注版作為應節產品，不過這些品牌近年都變得聰明，設計上，生肖圖案盡量變得低調，好等過年後穿著不會尷尬，加上部分品牌搶先減價，趁低吸納是大好時機。

▲ 男裝灰色兔圖案tee。（售價待定／lululemon／圖片品牌提供）

▲ 兔子圖案迷彩帽。（$320／lululemon／圖片品牌提供）

▲ 紅色兔子圖案迷彩背心。（$340-$480／lululemon／圖片品牌提供）

lululemon

去年業績大好的lululemon，據聞收入已經超越adidas，非常厲害，而為了進一步打入中國市場，推出新春限定系列是必然的事。這一次有男女裝和配飾系列供應，設計上以大量兔子圖案組成迷彩印花，未算有很大驚喜，但近年品牌深得熱愛運動人士的歡心，加上不少人都認為品牌服裝的面料出色，這個新春限定應該不愁銷路。

▲ adidas X Miffy Campus 80s運動鞋鞋舌上飾有傳統品牌標誌，而皮革鞋身的棋盤圖案隱藏著Miffy角色。（減至 $629/圖片品牌提供）

▲ 用了再生面料縫製的adidas X Miffy bomber jacket。（減至$1,359／圖片品牌提供）

adidas

adidas的新春別注系列當中部分設計找來荷蘭的Miffy作為兔年代表，整個系列男女裝落齊，單是球鞋就覆蓋了大家熟悉的Campus和Superstar等鞋款，而且率先減價，看來品牌想盡快清貨呢﹗

▲ Converse全新鞋款Chuck 70 MARQUIS在經典鞋款上加入了3段式拼接，灰白原色鞋面內含紅色內裡，兔年限定的蘿蔔鞋帶裝飾片，與以及隱藏在鞋舌內的兔年金幣圖案為鞋球鞋帶來有趣的一面。（$749-$999／圖片品牌提供）

▲ Chuck 70兔年球鞋款式保留了原有的經典鞋形設計，鞋舌印上有立體感的兔子印，而腳踝內側1970s的標誌以金色兔年金幣呈現，並呼應紅色Chuck Taylor標誌。（$749-$999／圖片品牌提供）

Converse

Converse的新春系列名為新年頑兔系列，以「玩樂」為主題，設計上融合傳統文化元素，例如新春的紅色、篆書文字和暗紋圖案，當中可拆卸裝飾片配飾，讓大家隨意轉換個人風格。鞋款方面，當然是離不開Chuck 70、Chuck 70 Plus等。

產品查詢：adidas Originals（2504 2186）、Converse（2388 8687）、lululemon（2810 5168）