新年過後趁低吸納　lululemon+adidas+Converse不尷尬的兔年作

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為了農曆新年，不少運動品牌都會推出兔年別注版作為應節產品，不過這些品牌近年都變得聰明，設計上，生肖圖案盡量變得低調，好等過年後穿著不會尷尬，加上部分品牌搶先減價，趁低吸納是大好時機。
lululemon
去年業績大好的lululemon，據聞收入已經超越adidas，非常厲害，而為了進一步打入中國市場，推出新春限定系列是必然的事。這一次有男女裝和配飾系列供應，設計上以大量兔子圖案組成迷彩印花，未算有很大驚喜，但近年品牌深得熱愛運動人士的歡心，加上不少人都認為品牌服裝的面料出色，這個新春限定應該不愁銷路。
adidas
adidas的新春別注系列當中部分設計找來荷蘭的Miffy作為兔年代表，整個系列男女裝落齊，單是球鞋就覆蓋了大家熟悉的Campus和Superstar等鞋款，而且率先減價，看來品牌想盡快清貨呢﹗
Converse
Converse的新春系列名為新年頑兔系列，以「玩樂」為主題，設計上融合傳統文化元素，例如新春的紅色、篆書文字和暗紋圖案，當中可拆卸裝飾片配飾，讓大家隨意轉換個人風格。鞋款方面，當然是離不開Chuck 70、Chuck 70 Plus等。
產品查詢：adidas Originals（2504 2186）、Converse（2388 8687）、lululemon（2810 5168）
撰文 : 何偉雄
欄名 : 型男玩物誌