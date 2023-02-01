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Green Common指定菜式半價 稻香晚市火鍋低至6折/酒水半價

精明消費 07:30 2023/02/01

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新冠肺炎疫情全球大流行，經濟不景，打工仔當然要學識慳錢。本網每日為你搜羅市場精選的優惠着數情報，餐廳、外賣、超市、網購及信用卡等優惠碼、優惠券應有盡有。「今日優惠精選」精選以下3個着數情報，有用記得與朋友分享。

1. Green Common：指定菜式 半價折扣

即日起至2月5日，惠顧以下指定菜式可享半價優惠：

- OMNI 新炸魚薯條 (2件)28元 (原價55元)
- 樂樂雞 (5 件)18元 (原價35元)
- 玫瑰花燕麥奶紅茶21元 (原價42元)

    點擊圖片放大

2. 稻香：晚市火鍋 低至6折 酒水半價

天氣寒冷，適宜打邊爐。稻香火鍋湯底及火鍋配料有以下優惠：

晚上8：30前：晚市7折起
晚上8：30後：宵夜6折起

凡惠顧晚市或宵夜火鍋，全晚酒水半價。

    點擊圖片放大

3. 一田百貨：My Melody期間沙田限定店

即日至2月8日，沙田一田百貨一樓展場設有My Melody期間限定店，期間限定店有多款產品可以85折優先預購，購物淨額滿250元仲送你會場限定A4文件夾一個。

My Melody期間限定店
地址：沙田新城市廣場一田百貨一樓展場
營業時間：10:00 - 22:00

    點擊圖片放大
    +2

【開市追揸沽】北水重臨港股有力再衝？ 商湯飆兩成追揸沽策略

撰文：hket小編

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欄名 : 今日優惠精選

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