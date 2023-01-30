FoodPanda即日起徵收包裝費 台灣已實施 爛紙袋照收/奶茶逐杯計?

社會對「走塑」的要求日漸提高，叫外賣更會制造大量塑膠垃圾。foodpanda指，由2023年1月30日起，為保護環境出一分力，foodpanda mall及pandamart訂單將開始按貨品重量及尺寸徵收包裝費（已包含行政費、處理費及物料費），費用將適用於所有包裝，而實際金額將顯示於結帳頁面，為用戶提供綠色永續的生活體驗。

外送平台foodpanda在台灣已有收取包裝費的做法，則曾出現令人爭議的情況。據台灣媒體報道，有網民反映，foodpanda外送平台送來的卻是被雨全淋濕的紙袋，更收取了2元台幣的膠袋費用，認為做法不合理。客服解釋，塑膠費用實情是包裝費(container charges)，foodpanda客服一度回覆提供折扣減優惠券賠償，但不能直接退塑膠袋費，後來再由專人致電消費者解釋及致歉，並退還塑膠袋費用。

此外，亦有台灣外送員在送手搖飲品外賣時，由於忘記帶備袋子，怕打翻兩杯飲料另買膠袋時，被徵收高於原來膠袋費兩倍的款項，每一個袋子貴了1元台幣，感覺受到不公平代遇。店家解釋，有別於門市購買，平台訂單部分的膠袋費用，是由商家另外制定。

台灣FoodPanda及Uber Eats外賣平台商戶都能自行設定是否提供膠袋及設置收費，而FoodPanda政策更能要求客戶必須買膠袋，在結帳時會自動加上袋子的錢，買奶茶的膠袋收費亦要視商家而定。

另外，外賣平台foodpand於1月16日起，將平台費將調整至每張外賣訂單購物籃金額的2.5%，上限為5元，此前foodpanda每張訂單平台費劃一為2元。foodpanda稱，平台費由固定劃一收費改至以百分比為基礎，確保能按比例收費，實際金額將顯示於結帳頁面，而外賣自取服務亦會於2月起收取平台費。即使是現時pandapro會員叫外賣亦須收取平台費。

foodpanda指，收取包裝費將有助研究、採購和發展更多可持續的替代方案及其他環保項目，包括採用可生物降解的PLA購物袋及推行pandamart回收購物袋計劃，以履行對可持續發展的承諾。

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