【情人節2023】情人節消費料按年升8%？ 年輕人切勿「因愛負債」 量力而行

情人節將至，相信大家已開始籌備，很多年輕人或會買昂貴的禮物或預訂豪華餐廳來表示自己的心意，甚至有人為此負債。雖然花心思籌備節日是浪漫的，但不要將此演變成攀比，籌備節日的花費應控制在自己能力範圍内，切勿「因愛負債」。



據CNBC引述美國零售聯合會一項年度調查顯示，無論是心型巧克力還是浪漫晚餐，美國人計劃在今年情人節花費259億美元，這一數字高於去年的239億美元，是自2004年開始統計以來支出第二高的一年。

千禧一代情人節花費最多

如果金錢可以買到愛情，那麽千禧一代（80後、90後）可能擁有最成功的戀愛關係。調查顯示，35歲至44歲消費者在情人節花費最多，平均約300美元（約2350港元），緊接其後的是25歲至34歲的消費者，他們計劃平均花費238美元（約1864港元）。



多年來送禮的品種一直在變化，但朱古力、糖果、鮮花和賀卡等經典商品依然流行。以下是調查中消費者計劃在情人節準備禮物的比例：

糖果：57%

賀卡：40%

鮮花：37%

晚上外出：32%

首飾：21%

禮品卡：20%

服裝：19%

眾所周知，節日來臨，前四種熱門商品必然迎來大漲價，過百元的賀卡、逾千元的鮮花和糖果都不是罕見的現象，個別實際花費遠遠超過以上調查數據的幾倍。而近年來網上經常出現誤導人的言論，例如「肯為另一半花錢才是愛的表現」、「情人節禮物可見人品」等等，很多年輕人為了「有面」或極力證明自己足夠的愛意，經常會借錢買禮物，因為一個原本開心的節日而負債累累。如果何過一個省錢又開心的情人節？嘗試尋找那些昂貴商品的替代品。

尋找更好的替代品

1.用乾花或LEGO花代替

雖然鮮花是情人節熱門商品，但花的類型很多，可以將當日價錢昂貴的鮮花換成更便宜的乾花或LEGO拼接玫瑰花，這兩種花既比當日買鮮花便宜，也能維持更長時間，是一種好選擇。



2.用Coupon或親手煮晚餐

如果想共進晚餐，可以選擇有優惠券的網站或店鋪，或者可以嘗試自己在家準備豐盛的晚餐，加上簡易浪漫的裝飾可能也會比預訂餐廳便宜。過節不在乎餐廳和食物的貴賤，更多是相聚的意義。



3.嘗試討論交換禮物預算

如果打算與對方交換禮物，可以嘗試一起決定預算，不必為浪漫而花很多錢，在適當預算内挑選合適對方的禮物往往比昂貴更重要。

誠然，如果有足夠的存儲和能力，當然可以用更多錢來籌備節日。但年輕人如果未有一定的經濟能力或足夠儲蓄，也無必要借錢過節日，禮物最本質是意義是表達個人的心意和誠意，而不是講求禮物本身的價值，可以參考上述替代品，也能過有意義的情人節。

責任編輯：梁政琪



＝＝＝＝＝

想盡早財務自由，提早退休，立即免費下載《香港經濟日報》App取經