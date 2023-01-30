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分散投資唔一定好？幾多隻股票先最合適？ 投資大師遂一拆解

個人增值 17:04 2023/01/30

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經常會聽到投資專家提醒「不要把雞蛋放在同一個籃子」，不少人信奉分散投資的力量，以為把資金愈是分佈於不同投資產品及市場，就愈能減少風險。華爾街一位著名投資大師，一度在10年內獲得平均按年回報率高達50%，就更出坊間分散投資法的實際成效與漏洞。

避險基金Gotham Capital創辦人Joel GreenBlatt，基金曾經在10年內平均年度回報率達50%，他亦是《超越大盤的獲利公式》、《你也可以成為股市天才》作者、哥倫比亞大學商學院教授，分享以下價值投資與分散投資的要訣:

價值投資不等同愈低價愈好
價值投資的定義是搞清楚價值多少，然後在相對較低的價位買入，和低股價淨值比、營收比例無關。研究清楚商品價值後，與買入價之間，差距要足夠大，才能留足安全邊際。又強調不要預測未來，應藉著研究當下的狀況，以從中獲利。

不少人覺得買低價的股票可以減少虧損機會，Joel GreenBlatt指出，雖然買廉價股是可行的做法，只要估值較價值便宜就能賺錢，只是它容納不了大資金，例如巴菲特管理的資金規模，約為 1,000 億美元左右，假如他想投資 50 億買一支股票，然後轉手以更高價格賣出，細價股就很難找到大規模的交易對手。

分散投資僅避「非市場風險」
以股票市場投資所涉及的整體風險來說，即使持有分散投資組合，仍然要承擔整體市場漲跌的風險，即「市場風險」。分散投資的優勢，最多只能減低「非市場風險」，意指跟整體股票市場走勢無關的股票所引起的風險。

投資太分散 效益有限
根據統計理論，相較於持有單一股票，持有兩隻股票可以消除46%的非市場風險。如果持有四隻股票，則可以消除72%的這種風險，八隻股票可以消除81%，16隻股票為93%，32隻股票為96%，五百隻股票為99%，可見分散投資的效益有限。
姑勿論數據是否精確，必須要記住的重點為：
1. 持有6隻或8隻不同產業的股票後，為降低投資組合風險而繼續增加持股種類，效果其實很小。
2. 增加持股種類，亦並不能消除整體風險。

小規模集中投資取勝
Gotham Capital憑著三個辦法一年賺 50% 。第一是保持小規模。開業的五年後，企業退還了一半的外來資金，十年後更退還所有的外來資金。第二是集中投資。在十年間， 機構的投資非常集中，6至8隻股票已佔投資組合的 80% 。第三是需要一點好運氣，當投資特別集中，肯定需要一點好運氣。

Gotham Capital在 1985 年成立至 2005 年的20年內，資產規模從 700 萬美元大增至 8.3 億美元，回報率按年高達 40% 。經歷 2008 年的金融危機，戈坦資本的資產管理規模依維持在 9 億美元水平。

「你也可以成為股市天才」
Joel GreenBlatt告訴大家一段老故事:一個水電工來到你家維修，敲一敲把水管修好，就收你一百塊美元，你會難以置信地問:「敲幾下，就收一百塊美元?」水電工回答，「哦！不，敲水管只要五塊，另外的九十五塊，是要知道敲哪裡。」股市亦同樣，成功的奧秘，就是要知道在哪裡「敲」。要掌握的真正優勢，就是把知識引用到人跡罕至的地方，把時間和精力都用來找出、分析不為人注意的股票，找到「便宜貨」的機會就會大增。

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