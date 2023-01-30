【旅遊復常】拆解旅遊業新形勢 企業如何了解疫後旅客需求 準確把握復甦商機？

隨著世界各地重新開放，旅遊業逐漸復甦。今年初特區政府進一步放寬防疫措施，勢將吸引更多海外人士訪港，加上內地逐步恢復境外正常通關，預料本港旅遊業將會迎來反彈。最新發布的《Visa 消費者支付取態研究 4.0》 顯示，縱使兩地旅遊此前近乎停滯，香港仍然是內地旅客未來兩年外遊時的3大外遊熱點之一。3年疫情過後，重新踏上旅程訪港的旅客，以及旅遊業面對的態勢，已經變得不一樣。從事旅遊相關的行業需要重新了解旅客需要及發展趨勢，方能做好準備迎接即將來臨的新旅遊旺季，擴大商機。



逾百輛的士採用「Tap to Phone」

讓「支付」予旅客良好第一印象

電子支付在過去幾年被廣泛應用，已是日常消費的支付模式之一。未來需要關注的要點是擴闊支付工具的選擇，為旅客提供多樣化且方便快捷的支付渠道。



以旅客到港後普遍的第一個接觸點 — 公共交通為例。假設你是重臨香港的旅客，抵步後乘坐的士前往酒店，發現沒有足夠現金支付車資，未有電子支付的交通工具可頓時為你衍生種種麻煩，相信你對香港的第一印象可能會大打折扣。Visa 早前發布的另一份全球研究亦發現，9 成以上的地區受訪者認為公共交通工具應提供感應式支付。大家不難留意到在不少海外地區，旅客都能夠使用普遍的電子支付渠道，乘搭任何交通工具「走遍天涯」。同樣地，對偏向現金交易為主的小微型企業及商戶，單一化支付亦可能會減低已習慣使用電子支付及追求方便的旅客的消費意慾。



在香港，我們正積極推出各種支付方案協助商戶輕鬆引入電子支付渠道。Visa 的「Tap to Phone」支付方案就是將支援近場通訊 (Near-field communication) 的 Android 手機或平板電腦變成流動收款機。目前，過百輛的士及更多小商戶均使用該科技收款，使消費者可以輕鬆以全球通用的感應式信用卡或電子錢包付款。



便利與衛生 ─ 兩大因素提升旅遊體驗

除了便利因素以外，電子支付亦有助為旅客提供受更安心的旅遊體驗。Visa 消費者支付取態研究 4.0 揭示疫情後旅客的需求經已改變，大中華區的旅客均認為清潔和衛生 (44%) 是旅遊期間首要考慮因素。



商戶需要從各方面展現對衛生的關注，以滿足旅客最切身的消費考慮 — 防疫健康。以支付方式為例，商戶提供安全快捷的電子支付方式可減低身體接觸及感染疾病風險。在卡塔爾世界盃比賽期間 ，Visa 安裝了 5,300 部感應式支付終端機，並首次引入臉部識別感應式支付。近年來，生物識別技術越趨普遍，各種新興的技術旨在更有效保障消費者，同時能提供更無縫快捷的顧客體驗，有助加強消費意慾。不過，要更全面推動電子支付的廣泛應用，業界教育及政策導引不可或缺。



掌握疫後旅客心態 ─ 「可持續發展」行程

除了清潔和衛生因素，以及當地美食及購物外，調查發現大中華區的旅客視身心療癒 (39%) 及環保可持續發展 (30%) 為未來外遊時的關注點，可見相比以往的消費主義優先的旅遊模式，旅客未來更著重體驗式旅遊及深度遊。



要吸納這些「疫後」旅客，商戶除了調整自身產品及服務外，更需要透過連繫其他網絡，為他們提供一體化的體驗。打個比喻，酒店業可以聯乘環保低碳餐廳、戶外體驗旅程、綠色零售商等締造的獨有體驗作招徠，創造更多商機。早前，Visa 台灣在開放入境旅遊及放寬「口罩令」後，推出多種可持續發展的旅遊行程及酒店選擇，讓Visa持卡人透過用戶禮遇平台消費支持地方循環經濟。我們會持續透過嶄新支付方案、大數據分析，以及龐大的商戶網絡，協助香港業界把握「疫後」旅遊新商機。



大灣區旅遊重新出發

內地與香港恢復正常通關後，勢必重燃旅客對大灣區旅遊的興趣。我們的研究 同時顯示，近7成包括內地及港澳的大中華區旅客，對大灣區「一程多站」旅遊感到興趣，當中超過7 成內地旅客表示有興趣花超過6天或以上時間在相關行程上。作為「亞洲國際都會」，香港具備充分優勢，在促進大灣區旅遊發展中扮演重要角色，吸引更多內地及國際旅客，以香港作為據點前往大灣區其他城市旅遊，或以香港作為大灣區行程中的其中一站。



在這個發展機遇下，旅遊相關行業需要從產品及服務、推廣、交通配套、零售體驗等方面著手，以吸引「一程多站」這個未來重要客源。考慮到不少內地旅客都會頻繁前往大灣區內城市旅遊觀光，如何營造覆蓋大灣區的無縫顧客體驗及消費獎勵機制，吸引「回頭客」，值得業界不斷探索。



【關於作者】吳佩凌於 2008 年加入 Visa，在擔任業務拓展負責人期間，她重啟與香港最大之零售品牌的大型合作計劃，為客戶提供解決方案，成功與客戶建立良好的互信關係。她現爲Visa香港及澳門商戶業務總經理，負責與收單機構和支付中介建立良好關係，以及制定 CyberSource 支付解決方案和欺詐管理有關策略。

▲ Visa香港及澳門商戶業務總經理吳佩凌

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