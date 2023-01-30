【MPF】解構強積金保守基金 不宜與銀行定存作對比

過去一年市況波動，不時有投資專欄建議將強積金資產轉移至保守基金，亦有分析將保守基金與銀行定存利率作比較。與其人云亦云，不如自己瞭解清楚。

強積金保守基金是什麼？

每個強積金計劃均設有貨幣市場基金—強積金保守基金，以港元短期銀行存款及短期債券為投資工具，屬於低風險投資，賺取與銀行港元儲蓄存款利率相若的回報為投資目標，所以預期回報亦較低。

保守基金比較適合一些臨近退休或期望減低市場短期波動帶來風險的計劃成員，但由於缺乏增值能力，長遠而言其回報未必能跑贏通脹，對於距離退休仍有一段長時間的計劃成員，並非適合的選擇。當金融市場持續欠佳時，貨幣市場基金—強積金保守基金或許有避險作用。但計劃成員要了解其中的風險，因為在市況急跌後才把強積金基金轉換，很容易造成「高買低賣」的情況，而本來只屬短期性的波動也會在沽出基金後成為實際虧損。

保守基金回報 不宜與銀行定存作比較

不少人都會將保守基金的回報與銀行定存利率作比較。事實上，從3家香港發鈔銀行的港幣儲蓄戶口的利率水平所見，港元儲蓄利率在過去12個月接近0%，至9月後才逐漸上升。同樣地，港幣定期存款的利率水平在過去12個月一直處於極低水平，至2022年9月後才逐漸上升。有別於港元儲蓄利率，定期存款設有鎖定期，而利率亦視乎定存的時期、資金的額度、以及是否屬於新資金，故不能一概而論。因此將強積金保守基金的回報與現時銀行提供的定期存款利率相比較並不適合。

不會因扣除管理費而致負回報

在收費方面，保守基金設有收費管控。若基金在某個月的回報，相等於或低於該月的「訂明儲蓄利率」，受託人在該月便不能收取任何管理費。「訂明儲蓄利率」是根據本港3間發鈔銀行港元儲蓄戶口的平均利率計算。若該基金在其後12個月內某一個月成功達到高於「訂明儲蓄利率」的回報，受託人才可在扣除該月的管理費後的餘額中收取之前的管理費。因此，強積金保守基金不會因為扣除管理費而導致負回報。

至於「訂明儲蓄利率」的水平，可以透過以下二維碼到積金局網站瀏覽每月的利率水平。

「訂明儲蓄利率」二維碼

▼ 點擊圖片放大

＝＝＝＝＝

理財真實個案分析，立即免費下載《香港經濟日報》App