你不知道的 有關「股神」巴菲特 25 件事（一）

巴菲特是世界上最成功的投資者之一，有「股神」之稱，是眾多投資者追捧的偶像。他擁有非凡的人生經歷，在11歲就買了第一隻股票、16歲時通過投資賺得53,000美元（計及通脹約為現在50萬美元）、被哈佛商學院拒收、用使用諾基亞翻蓋手機及將他持有的85%巴郡股票捐贈給各種慈善機構等，以下將細談關於巴菲特、你可能不知道的25件事。

你不知道的 「股神」巴菲特25件事（一）

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1.他在11歲買入第一隻股票

生活中很多11歲男孩可能還在討論打籃球、看漫畫書，而巴菲特已經開始買股票。在1942年春天，正是巴菲特的11歲，他用每股38元買入6股Cities Service（現為雪鐵戈石油公司）的股票。



2.他在16歲已賺得53,000美元

他從小就開始想各種辦法努力賺錢，並在16歲時賺得53,000美元，計及通脹，約為現在50萬美元。在他6歲時，他走遍社區，向鄰居們兜售5支裝的槍支。在巴菲特的父親當選為國會議員後，全家搬到了華盛頓區，巴菲特就開始每天早上送《華盛頓郵報》，一個月可賺得175美元，在當時這個收入甚至比很多教師都高。



他還從事一些副業，例如出售用過的高爾夫球和收藏家的郵票以及汽車美容等等，於是在他16歲時，已累積53,000美元財富。



3.他被哈佛商學院拒絕

在巴菲特20歲那年，他雄心勃勃，非常渴望成為「富有到不可思議的人」，他從小展現非凡的商業天賦，他的確具備這樣的資本，於是他為了追逐這個更遠大的目標，決定申請哈佛商學院的MBA課程。



巴菲特曾説道，哈佛商學院是商界巨頭和政界精英們的俱樂部，而他也希望成為俱樂部中一員，享用哈佛商學院帶來的名譽、地位和社交關係。但最終在面試後，卻收到哈佛的拒絕，當時面試官還説道，哈佛商學院的目標是培養傑出的領導者，巴菲特雖然對於投資很有的看法，但一心想賺錢的投資者並不能成為一名合格的領導者。



而備受打擊的巴菲特轉投哥倫比亞大學商學院，並在那裡找到他一生敬重的老師----價值投資之父Benjamin Graham，在哥倫比亞求學期間奠定了他投資哲學基礎，多年後巴菲特更坦言被哈佛拒絕是他人生最美妙的開始。



4.他的飲食習慣像6歲小孩

巴菲特非常喜歡可樂和雪糕，在Fortune的一次采訪中，他表示自己一天的食物攝入中，有四分之一都是可樂。他經常會以麥當勞為早餐，也經常會去冰雪皇后吃雪糕。當他被問及如何在這樣的飲食習慣中保持健康時，他說道，他查看了精算表，6歲兒童是死亡率最低的，於是他決定將飲食習慣調整成6歲小孩一樣。



5.在2020年才放棄揭蓋手機 換成了iPhone

在 2013 年CNN對 Piers Morgan的採訪中，巴菲特分享了他對從政治到育兒再到技術的方方面面的看法。巴菲特甚至透露，他仍在使用諾基亞翻蓋手機。巴菲特開玩笑說道，在他不會扔掉任何東西，直到使用了20年或25年。



擁有 5.6% 蘋果股票的巴菲特終於放棄了他的翻蓋手機，換上了蘋果首席執行官Tim Cook送給他的iPhone 11。 Cook甚至提出飛往奧馬哈為巴菲特提供技術支持。 然而，巴菲特堅稱他仍然只用 iPhone打電話，更願意用他的 iPad 研究股票和賺錢。

6.巴菲特承諾將巴郡公司85%的股票捐贈給慈善基金會

除了是一位成功的投資者和企業高管，巴菲特還是一位巨大的慈善家。2006年，他宣布計劃逐步將他持有的巴郡公司 85% 的股份捐獻給五個基金會，此後他一直在履行諾言。2019年7月，巴菲特向五個基金會捐贈了價值超過 36 億美元的巴郡公司股票，自2006 年以來，他已經捐贈了 345 億美元。



7.大家會出錢邀請巴菲特共進午餐

誰不想和名人一起交流，很多人為了與巴菲特共進午餐，願意出價450萬美元。自 2000 年以來，巴菲特每年都會舉辦籌款活動，在 eBay 上拍賣與他共進的慈善午餐。



2019 年，一位匿名競標者非常渴望與巴菲特坐下來，他們出價457萬美元與他共進午餐。 籌集的資金捐給了總部位於舊金山的反貧困慈善機構 GLIDE，獲勝者可以邀請七位朋友與巴菲特在紐約市的 Smith and Wollensky牛排館共進午餐。此次拍賣共籌集了超過 2500 萬美元。



8.他94%財富在60歲後賺取

任何年齡都能成功， 儘管巴菲特在 60 歲之前非常成功，他 52 歲時的淨資產達到 3.76 億美元，但他 99% 的財富都來自 50 歲之後，89 歲時，巴菲特的身價為 817 億美元。



9.數十年來他都住在同一間屋

當提及億萬富翁，很多人就會聯想到奢華的別墅、度假屋和昂貴的車。巴菲特並不是如此，他從1958年開始就住在同一間屋内，這可能也是很多人仰慕他的原因。



10.他的岳父總是認為他會失敗

巴菲特年輕時曾被岳父看不起，在巴菲特向妻子求婚後，他的岳父約他聊天，在巴菲特講述完自己未來規劃後面，他的岳父對他沒有太大期待和信心，並告訴他將來會失敗。



11.他每天可以賺3700萬美元

到 2013 年底，巴菲特的淨資產為 590 億美元，高於年初的 460 億美元。 平均而言，巴菲特在 2013 年每天賺取 3700 萬美元，這主要得益於股價上漲。



12.擁有Twitter帳戶但其實從未發過推文

儘管巴菲特擁有一個擁有超過 125 萬粉絲的 Twitter 帳戶 (@WarrenBuffett)，但它只發布了9條推文，而且這些推文都不是他寫的。

以上總結了巴菲特其中12件很多人不知的事，餘下事件將在明天的下一篇詳談。

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