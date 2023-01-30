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PANERAI重推旗下王牌系列　Radiomir黑白藍3色連發

博客 12:59 2023/01/30

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農曆新年伊始，開工大吉，專為意大利海軍製錶的意國高端錶牌PANERAI即為其經典Radiomir系列推出一共3款的全新系列Radiomir Quaranta腕錶。

Radiomir Quaranta系列腕錶：40毫米錶殼，拋光精鋼錶殼，白色太陽放射紋錶面，搭載自家製P.900/MP自動上鏈機芯，動力儲存約72小時，深啡色鱷魚皮錶帶，防水約30米。（$43,900／圖片品牌提供）

作為PANERAI招牌作，Radiomir原型源自1935年一款專為皇家海軍製造Radiomir ref.3646型號腕錶，80多年來，系列秉承的傳統包括：47毫米錶徑、大型枕形精鋼錶殼、發光的數字和時標、焊接到錶殼綫型錶耳、並在陽極氧化鋁製的上部採用鏤空時標和數字（以鐳製成的漿狀物料更加明亮）等。

深藍色太陽放射紋錶面，配搭深藍色鱷魚皮錶帶。（$43,900／圖片品牌提供）

而錶面的4個大型阿拉伯數字更成為其重要標記，及後Giuseppe Panerai使用重疊的圓盤改良錶面結構，並改名為三文治式錶面。至於Radiomir Quaranta是一共3款不同配色（包括黑、白和藍）的全新系列腕錶，品牌把錶徑大幅收窄至40毫米，依舊沿用拋光精鋼枕形錶殼、太陽放射紋錶面依舊奪目。

流綫造型與其招牌三文治錶面在6點和12點位置設有數字，3點鐘位置設有日期顯示。 （圖片：品牌提供）

然而，其所搭載的P.900機芯自動上鏈機芯，厚度僅4.2毫米，卻已具備72小時的動力儲存功能。而為了迎合個人化時代，品牌更提供多款材質、顏色和飾面不同的錶帶，以供錶迷選擇，為Radiomir Quaranta腕錶帶來貼心服務。

黑色太陽放射紋錶面，配搭黑色鱷魚皮錶帶。（$43,900／圖片品牌提供）

產品查詢：8200 3033

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撰文 : 黃鑑江

欄名 : 型男玩物誌

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