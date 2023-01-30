白手興家美國富豪 擁12000個公寓單位︰富人都做這8件事致富

人人都希望知道致富的秘密，及早認識富豪如何看待金錢，才能掌握有錢人的思維。作為白手起家的百萬富翁，Cardone Capital行政總裁的格蘭特•卡爾多(Grant Cardone) ，同時亦是暢銷書 《The 10X Rule》的作者，近日就在CNBC專欄分享令富人變富有的秘訣。卡爾多曾經歷破產，打拼至今擁有並經營七家私營公司和價值超過 40 億美元的多戶住宅項目組合。他認識不少百萬富翁，並花數年時間觀察他們的致富習慣和思維，列出富人都會做8件事︰

1. 不會立即分散投資

很多人以為通過投資不同的股票、基金和其他投資來分散的投資組合是最好的做法，但富有的人多數一開始會首先全數投資一個項目，隨著收入增加再多樣化投資。例如，Elon Musk 出售第一間公司（名為 Zip2 的在線商業目錄）賺取的 2200 萬美元，全部押在了他的下一項業務，即名為 X.com 的在線銀行服務上。當X.com 與 PayPal 合併後，Elon Musk 從 PayPal 賣給 eBay 的交易中賺取了 1.8 億美元，才令他得到投資特斯拉、SpaceX 和其他企業的現金。

2. 借貸僅用來幫自己創業

富人不會因為非必需品，例如購買名牌服裝或豪宅等而積累債務，即使付得起賬單，他們亦不想浪費錢支付利息。相反，把賺到的所有錢都用來賺更多的錢，把收入投入到生意中，才是應該做的事。卡爾多指自己沒有在信用卡欠過利息，連買樓都是付現金。某些情況下，如果想創業，債務可以讓人儘早獲得創收資產，從而幫助人賺錢。

3. 房產並不總是第一筆投資

不少人可能認為買居所是夢想，但很少留意到創造財富的第一步，不一定是擁有房屋，買樓並不總能獲得與投資其他地方同等回報。卡爾多擁有的三套房子，都是直到能夠足以用現金買入時才購買。

4. 透過房地產保護資金及增加財富

投資商業房地產，在扣除抵押貸款、財產稅和維修費用後，每月便可以從租金中賺取利潤，是增加資金的好方法，而且出售它們通常比居所容易。當您出售房屋時，可能需要找到住家，但出售有利可圖的出租物業時，只需要找到想要獲利的買家即可。

5. 傾向大批購買

富人願意在每次購買時花費更多，以獲得更低的單價及節省時間，做法亦適用於企業。富人可能會簽合同大批購買物資或設備，連個人生活用品亦同樣。卡爾多指出如果可以，他更會大批購買沒有保質期的物品。

6. 投入時間和資源建立人脈

人們不會信賴及投資於不認識的人，人們愈了解你，就會愈信任你。相信你的才能和技能，為你帶來更好的機會、助你更快的決定方向和擴大利潤。因此，投入時間和資源來建立和維持正確的聯繫是必須的，就好像卡爾多，他指自己手頭上大部份物業都是由相熟的人向他介紹而買入，因為他建立了好的人脈和信譽。

7. 永不滿足

Grant Cardone有一位朋友是CEO ，曾與世界上一些最富有的人共事過，卡爾多問他們的共同點是什麼，他的朋友指出，富人無一會對已經完成的事情自滿，而是專注於接下來可以完成的事情。可見有錢人永遠不會滿足於他們以前的成就，他們相信他們總能取得更多機會，深入思考未來的商業理念、發明、投資。

8. 不會浪費時間

富人知道時間是唯一真正稀缺的資源，人們不能獲得更多的時間，因此，他們通過放棄控制業務或投資組合的每一個小細節，最大限度地利用時間，並學會有效地外派和委托工作給優秀、聰明的人，以金錢換取他人的時間。

現年64 歲的Grant Cardone，在獲得數百萬美元的淨資產之前，經歷 20 年的反複試驗後，現已創辦了 18 家公司及擁有 12,000 個公寓單位。他提出以上8個致富重點，值得參考。

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