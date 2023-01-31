元氣壽司堂食每日半價精選 守網者雪糕車免費派雪糕

新冠肺炎疫情全球大流行，經濟不景，打工仔當然要學識慳錢。本網每日為你搜羅市場精選的優惠着數情報，餐廳、外賣、超市、網購及信用卡等優惠碼、優惠券應有盡有。「今日優惠精選」精選以下3個着數情報，有用記得與朋友分享。

1.元氣壽司：堂食每日半價精選

由即日起至2月19日，元氣壽司推出日日精選半價優惠活動，每日都會有一款堂食半價精選美食等住大家。

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2. 富豪雪糕車：守網者主題車 免費派發雪糕

「全城守網雪糕車」免費派發雪糕，2月5日下午3時至5時，地點為尖沙咀海防道。雪糕車亦會在即日起至2月10日期間於港九出現，供打卡之用。

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3.百佳：網店精選原箱優惠 衛生紙每卷低至$3.9

即日起至2月2日，百佳網店精選原箱優惠，皇冠棉柔舒適3層衛生紙27卷(原箱) 95元/箱、多樂脆芝士味粟米片198.4克8包裝(原箱) 176元/箱、三得利青檸味飲品350毫升248元/24罐、佳之選可降解垃圾袋62x71厘米30個裝250元/20包。

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撰文：hket小編

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