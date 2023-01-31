  • 15°C
香港時間 : 2023131日 (週二) 08:45
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 電子書書架

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

元氣壽司堂食每日半價精選 守網者雪糕車免費派雪糕

精明消費 07:30 2023/01/31

分享：

分享：

新冠肺炎疫情全球大流行，經濟不景，打工仔當然要學識慳錢。本網每日為你搜羅市場精選的優惠着數情報，餐廳、外賣、超市、網購及信用卡等優惠碼、優惠券應有盡有。「今日優惠精選」精選以下3個着數情報，有用記得與朋友分享。

1.元氣壽司：堂食每日半價精選

由即日起至2月19日，元氣壽司推出日日精選半價優惠活動，每日都會有一款堂食半價精選美食等住大家。

    點擊圖片放大

2. 富豪雪糕車：守網者主題車 免費派發雪糕

「全城守網雪糕車」免費派發雪糕，2月5日下午3時至5時，地點為尖沙咀海防道。雪糕車亦會在即日起至2月10日期間於港九出現，供打卡之用。

    點擊圖片放大

3.百佳：網店精選原箱優惠  衛生紙每卷低至$3.9

即日起至2月2日，百佳網店精選原箱優惠，皇冠棉柔舒適3層衛生紙27卷(原箱) 95元/箱、多樂脆芝士味粟米片198.4克8包裝(原箱) 176元/箱、三得利青檸味飲品350毫升248元/24罐、佳之選可降解垃圾袋62x71厘米30個裝250元/20包。

    點擊圖片放大
    +2

 

撰文：hket小編

【退休積滿Fund】MPF可扣稅自願性供款供得過？一招教你享盡扣稅優惠！立即收看！

＝＝＝＝＝

理財真實個案分析，立即免費下載《香港經濟日報》App

開啟hket App，閱讀全文

欄名 : 今日優惠精選

最新專欄文章 更多

Chateraise經典焦糖布甸買5送1 MCL睇戲 送精選電影DVD/Blu-ray
2023/01/20
Chateraise經典焦糖布甸買5送1 MCL睇戲 送精選電影DVD/Blu-ray
海洋公園新春成人門票低至72折 時代廣場Bazaar新春激減 低至1折
2023/01/19
海洋公園新春成人門票低至72折 時代廣場Bazaar新春激減 低至1折
滙豐簽賬滿$300 賺高達$128「獎賞錢」 AEON福祿壽自選組合低至24折 電器/傢俬/廚具
2023/01/18
滙豐簽賬滿$300 賺高達$128「獎賞錢」 AEON福祿壽自選組合低至24折 電器/傢俬/廚具
海馬牌新年優惠 多款床品低至4折 「港鐵即時賞」問答 賺積分換免費車程
2023/01/17
海馬牌新年優惠 多款床品低至4折 「港鐵即時賞」問答 賺積分換免費車程
實惠將軍澳店搬遷優惠 傢私低至3折 阿布泰賀年精選 任選2件85折
2023/01/16
實惠將軍澳店搬遷優惠 傢私低至3折 阿布泰賀年精選 任選2件85折
網上購物 餐廳情報 著數優惠 全球大流行 新冠肺炎 外賣 新冠肺炎疫情 疫情 百佳 超市

下一篇文章

FoodPanda即日起徵收包裝費 台灣已實施 爛紙袋照收/奶茶逐杯計?
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【最後召集】大掃除一屋舊書想回收？ 太古舊書義賣 即日起至1月31日40個回收點
【最後召集】大掃除一屋舊書想回收？ 太古舊書義賣 即日起至1月31日40個回收點
【大灣區】在港開內地銀行戶口　邊間可綁內地電子錢包？
【大灣區】在港開內地銀行戶口　邊間可綁內地電子錢包？
【易賞錢】實體卡3月起唔用得? 電子App合併卡教學 三步找回帳號 附最新優惠合集
【易賞錢】實體卡3月起唔用得? 電子App合併卡教學 三步找回帳號 附最新優惠合集
FoodPanda即日起徵收包裝費 台灣已實施 爛紙袋照收/奶茶逐杯計?
FoodPanda即日起徵收包裝費 台灣已實施 爛紙袋照收/奶茶逐杯計?
【農曆新年2023】新年派電子利是 抽百萬巨獎 / 贏$16,888現金獎 / 18厘高息定期存款（不斷更新）
【農曆新年2023】新年派電子利是 抽百萬巨獎 / 贏$16,888現金獎 / 18厘高息定期存款（不斷更新）
【農曆新年2023】利是封有價又有無市？ 滙豐利是封網上叫價$4,000　私人銀行、奢侈品牌套裝最值錢！（1月17日更新）
【農曆新年2023】利是封有價又有無市？ 滙豐利是封網上叫價$4,000　私人銀行、奢侈品牌套裝最值錢！（1月17日更新）
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款