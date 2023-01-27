【理財要貼地】「靚冧把」新鈔升價10倍 $500香港舊鈔值過百萬 收藏家張頌昇分析升值潛力

新年期間，無論你是派利市還是收利市，記得留意新鈔的號碼，因為數字夠靚隨時升價10倍，而一張59年$500的香港鈔票，甚至現值過百萬。

今集【理財要貼地】請來收藏過萬張鈔票的收藏家，香港真藏（荃灣）收藏品店負責人張頌昇細數鈔票的收藏價值。

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紀念鈔升值要看時機、發行量、顔色

張頌昇在大約八年前開收藏品店，其中他收藏的鈔票現今已有過萬張。他分享第一次留意到紀念鈔、舊鈔，由2008年時陪家人排隊買紀念鈔開始。每到新年，一些銀行都會推出紀念鈔，他指紀念鈔是否可以升值，要看幾個因素，包括第一受歡迎程度，第二發行量，如發行量很多，很多人都可以買到，升值的空間也隨之會較少。另外顔色方面都要考慮，例如紅色紀念鈔會較受歡迎，都會影響鈔票價值。

他提醒紀念鈔價格很波動，如果有合適的價錢就最好賣出去，如果真是喜歡，可等跌價再買。「舊鈔通常你買得正確，有一定的時期就會升值，但是紀念鈔價格波動很大，它會有高位、低位，如果你在一個不適合的價位買，會有機會輸錢。」

鈔票價值可以升10倍 甚至可以過百萬

新年期間，他提醒大家換錢、去櫃員機取錢的時候，都可以留意紙幣的號碼，例如有意頭、相同、順次序數字，説不定會有意外之財。這張全8的500元鈔票爲例，可升值至五、六千元一張，升價10倍。「現在而言是新年，可以嘗試找一些特別一些的鈔票，例如平時用舊鈔，未必會有很大的升值，但是如果你找到漂亮的號碼鈔票，其實可以升值很多。」

想鈔票升值，除了要留意號碼，還要留意發行量、款式、保存狀態。例如以下這張「綠屋仔」，他當時一系列買回來，大約八萬元，現可能要三、四十萬一系列才有機會買到。

而以下這張鈔票相片檔案，來源是由於當時銀行和印刷公司防止做假關係，決定銷毀所有設計圖，只有極少數倖存。每一張未推出的鈔票設計只會拍攝一張相片作爲記錄。鈔票相片檔案獨一無二、價值都不容小覷，有些設計最高可八萬、十萬有成交。

對於張頌昇意義重大還有以下這張鈔票，2015年他用大約30萬港幣買入，現已價值過百萬，甚至120萬以上。有利銀行至1974年沒有再發行鈔票，而這張鈔票正是有利銀行，並於1959年發行，這張500元鈔票，發行數量非常少，只有一千張。

舊鈔保存方法

市場上有相關機構會根據鈔票的狀態評級，最高等級是70，即是經放大5倍都見不到觸摸痕跡。而以下這張1935年香港政府出的的一元鈔票，這樣的保存狀態爲例，鈔票價值可能不過1千多元港幣，但若是全新狀態就可過萬元一張。想鈔票升值，好好保存都非常重要。

張頌昇建議保存鈔票，需要避免陽光直射，因爲鈔票受陽光照射得多，顔色會變淡，並且會影響價錢。另外保存鈔票環境方面，最好盡量控制在大約50%濕度，濕度太低紙質會變脆，濕度太高，鈔票會容易變黃。他也提醒應避免用手直接接觸鈔票，因爲手的汗、油黏在鈔票上，都會容易令鈔票將來發黃。「不用防潮箱、不放保險箱，任由它或者經常都摸，弄到它有很多洞，這個就會令鈔票不但沒有升值，還不停貶值。所以爲什麽不懂得保存鈔票，盡量就要學，如果你不學，你寧願賣了它。」

鈔票分真僞

早期的鈔票會有水印，如果用熒光燈照射，可見到防僞標志，而後期我們都可在紙幣見到保險缐、圖案在側旁角度看到變化、還有變色油墨，例如看到鈔票上的油墨是紅色，在燈照射下會變藍色和綠色。

另外他指出真鈔摸起來也會有凹凸手感，「如果你不知道鈔票是真是假，你拿多幾張鈔票摸以及比較，摸下去你會感覺到鈔票的紋理，如果你發現有一張鈔票手感很平滑，很像A4紙一樣，就代表有問題。」

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記者：鄺錦蓉