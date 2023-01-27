  • 14°C
香港時間 : 2023127日 (週五) 19:26
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 電子書書架

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【理財要貼地】「靚冧把」新鈔升價10倍 $500香港舊鈔值過百萬 收藏家張頌昇分析升值潛力

個人增值 18:06 2023/01/27

分享：

分享：

新年期間，無論你是派利市還是收利市，記得留意新鈔的號碼，因為數字夠靚隨時升價10倍，而一張59年$500的香港鈔票，甚至現值過百萬。
今集【理財要貼地】請來收藏過萬張鈔票的收藏家，香港真藏（荃灣）收藏品店負責人張頌昇細數鈔票的收藏價值。

立即收看：https://video.hket.com/video/3448783

*《理財要貼地》逢周五傍晚6時，為你搜羅各大消費優惠、投資理財的「最貼地之選」*

 

紀念鈔升值要看時機、發行量、顔色

張頌昇在大約八年前開收藏品店，其中他收藏的鈔票現今已有過萬張。他分享第一次留意到紀念鈔、舊鈔，由2008年時陪家人排隊買紀念鈔開始。每到新年，一些銀行都會推出紀念鈔，他指紀念鈔是否可以升值，要看幾個因素，包括第一受歡迎程度，第二發行量，如發行量很多，很多人都可以買到，升值的空間也隨之會較少。另外顔色方面都要考慮，例如紅色紀念鈔會較受歡迎，都會影響鈔票價值。

他提醒紀念鈔價格很波動，如果有合適的價錢就最好賣出去，如果真是喜歡，可等跌價再買。「舊鈔通常你買得正確，有一定的時期就會升值，但是紀念鈔價格波動很大，它會有高位、低位，如果你在一個不適合的價位買，會有機會輸錢。」

 

鈔票價值可以升10 甚至可以過百萬

新年期間，他提醒大家換錢、去櫃員機取錢的時候，都可以留意紙幣的號碼，例如有意頭、相同、順次序數字，説不定會有意外之財。這張全8的500元鈔票爲例，可升值至五、六千元一張，升價10倍。「現在而言是新年，可以嘗試找一些特別一些的鈔票，例如平時用舊鈔，未必會有很大的升值，但是如果你找到漂亮的號碼鈔票，其實可以升值很多。」

想鈔票升值，除了要留意號碼，還要留意發行量、款式、保存狀態。例如以下這張「綠屋仔」，他當時一系列買回來，大約八萬元，現可能要三、四十萬一系列才有機會買到。

而以下這張鈔票相片檔案，來源是由於當時銀行和印刷公司防止做假關係，決定銷毀所有設計圖，只有極少數倖存。每一張未推出的鈔票設計只會拍攝一張相片作爲記錄。鈔票相片檔案獨一無二、價值都不容小覷，有些設計最高可八萬、十萬有成交。

對於張頌昇意義重大還有以下這張鈔票，2015年他用大約30萬港幣買入，現已價值過百萬，甚至120萬以上。有利銀行至1974年沒有再發行鈔票，而這張鈔票正是有利銀行，並於1959年發行，這張500元鈔票，發行數量非常少，只有一千張。

舊鈔保存方法

市場上有相關機構會根據鈔票的狀態評級，最高等級是70，即是經放大5倍都見不到觸摸痕跡。而以下這張1935年香港政府出的的一元鈔票，這樣的保存狀態爲例，鈔票價值可能不過1千多元港幣，但若是全新狀態就可過萬元一張。想鈔票升值，好好保存都非常重要。

張頌昇建議保存鈔票，需要避免陽光直射，因爲鈔票受陽光照射得多，顔色會變淡，並且會影響價錢。另外保存鈔票環境方面，最好盡量控制在大約50%濕度，濕度太低紙質會變脆，濕度太高，鈔票會容易變黃。他也提醒應避免用手直接接觸鈔票，因爲手的汗、油黏在鈔票上，都會容易令鈔票將來發黃。「不用防潮箱、不放保險箱，任由它或者經常都摸，弄到它有很多洞，這個就會令鈔票不但沒有升值，還不停貶值。所以爲什麽不懂得保存鈔票，盡量就要學，如果你不學，你寧願賣了它。」

 

鈔票分真僞

早期的鈔票會有水印，如果用熒光燈照射，可見到防僞標志，而後期我們都可在紙幣見到保險缐、圖案在側旁角度看到變化、還有變色油墨，例如看到鈔票上的油墨是紅色，在燈照射下會變藍色和綠色。

另外他指出真鈔摸起來也會有凹凸手感，「如果你不知道鈔票是真是假，你拿多幾張鈔票摸以及比較，摸下去你會感覺到鈔票的紋理，如果你發現有一張鈔票手感很平滑，很像A4紙一樣，就代表有問題。」

 

詳情可以收看《理財要貼地》大家千萬不要錯過了，下集見！

記者：鄺錦蓉

開啟hket App，閱讀全文

欄名 : 【理財要貼地】

買入 成交

上一篇文章

【新概念ETF】在港上市虛幣、區塊鏈、元宇宙ETF一覽 一文看清管理費、入場費

下一篇文章

【瑞士名錶】瑞士鐘錶2022年出口創新高、香港買少了仍是第三大市場　即看不同價位手錶表現
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【利是公價】 開工利是有幾多? 銀行大派$1,000 可延至初六開工（不斷更新）
【利是公價】 開工利是有幾多? 銀行大派$1,000 可延至初六開工（不斷更新）
29歲作家年薪40萬美元 不會花錢在5件事上 教年輕人逃離「月光」
29歲作家年薪40萬美元 不會花錢在5件事上 教年輕人逃離「月光」
新世代獨特工作態度 習慣不安穩 搵工要符合人生價值觀 經濟衰退無阻7成人想辭職
新世代獨特工作態度 習慣不安穩 搵工要符合人生價值觀 經濟衰退無阻7成人想辭職
【ET財智Talk】恒指兔年何時見頂及底？能源、電子、黃金最旺？ 玄學家林建華分析中港及環球投資運勢，1月30日晚上8點見！
【ET財智Talk】恒指兔年何時見頂及底？能源、電子、黃金最旺？ 玄學家林建華分析中港及環球投資運勢，1月30日晚上8點見！
【證監新規】港股實名制是甚麼？ 唔簽同意書無得買股票
【證監新規】港股實名制是甚麼？ 唔簽同意書無得買股票
小朋友學理財從利是錢開始 5個新年錦囊培養財務智商 賀年游戲/利是錢計算機
小朋友學理財從利是錢開始 5個新年錦囊培養財務智商 賀年游戲/利是錢計算機
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款