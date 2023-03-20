【新概念ETF】比特幣10日飈40%創9個月新高！　在港上市虛幣、區塊鏈、元宇宙ETF一覽 一文看清管理費、入場費

美國多間大型銀行連環爆煲，引發市場恐慌情緒，資金回流虛擬資產。比特幣（bitcoin）維持橫盤一段時間後，今個月「重拾活力」。根據交易平台Coindesk報價，近24小時比特幣高見約28,450美元，從本月初低位約19,621美元攀升近四成半，返回去年6月水平。以太幣（ETH）近24小時亦高見約1,845美元，創近半年新高。

虛擬資產交易平台BitMEX共同創辦人兼前執行長Arthur Hayes日前於Twitter發文，重申自己對比特幣價格可升至100萬美元的預測；同時指出中國近期下調存款準備金率（RRR），將成為帶動虛擬貨幣走勢的動力之一。事實上，有「科技股女股神」之稱的方舟投資（ARK Investment）創辦人Cathie Wood亦曾有相同預測，認為比特幣至2030年可達100萬美元。

比特幣在2023年大幅反彈，如何捕捉虛擬貨幣概念的升幅？目前在港上市的也有不少虛幣、區塊鏈、元宇宙等新興概念行業的ETF基金（Exchange-Traded Fund），讓投資者可多元化投資，本文整理出9隻於香港可以買賣的虛幣、區塊鏈、元宇宙ETF，讓大家新一年更有把握。

投資ETF希望獲得回報，隨了緊盯所追綜的資產，亦需要看管理費用，部份為1.99%，交易方式與股票同樣是按每手股數的方法買賣，低至10股一手，入場費亦有所不同。即看圖列有關ETF詳情（入場費根據3月20日收市價）：

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要留意ETF有「被動型」和「主動型」兩個投資類型分別。被動型ETF所持資產資產旨在追蹤相關指數，例如恒生指數、富時中國指數，甚至道指、納指等，或者是特定行業的指數。主動型ETF則由基金經理操盤，例如近年聲名大噪被稱為女股神的Cathie Wood，她所管理的ETF所買賣的一藍子科技股操作，更成為散戶的買賣參考。

虛擬貨幣：

1. 南方東英比特幣期貨ETF （03066） 、2. 以太幣期貨ETF （03068）

香港證監會於去年10月認可虛擬資產期貨ETF在香港公開發售，容許散戶交易。南方東英便於12月推出兩隻加密貨幣ETF，分別是FA南方比特幣 （03066） 及FA南方以太幣 （03068） ，追蹤加密貨幣期貨，屬主動投資策略。

3. 三星比特幣期貨主動型 ETF （03135）

此ETF全年經常性開支比率估計為0.95%，低於香港首兩款加密資產ETF全年經常性開支比率預計為2%。

區塊鏈概念︰

4. 三星區塊鏈技術ETF （03171）

截至3月17日止，首五大持倉股票包括GMO INTERNET（日：9449）（5.66%）、CME Group Inc.（美：CME）（5.61%）、MicroStrategy（美：MSTR）（5.52%）、SBI Holdings, Inc.（日：8473）（5.51%）及Coinbase（美：COIN）（5.28%）。

5. 潘渡區塊鏈主題ETF （03112）

主動型ETF、基金持股截至2023年2月28日，首五大持倉股票為MARATHON DIGITAL（美：MARA）（6.93%）、Coinbase（美：COIN）（6.77%）、特斯拉（美：TSLA）（6.03%）、Nvidia英偉達（美：NVDA）（5.95%）及Intuit Inc.（美：INTU）（5.22%）

元宇宙概念︰

6. Global X 元宇宙主題主動型 ETF （03006）

每手交易數量50股。截至3月17日止，首五大持倉股票包括微軟（美：MSFT）（10.35%）、台積電（台：2330）（7.47%）、蘋果公司（美：AAPL）（7.01%）、Nvidia英偉達（美：NVDA）（6.76%）及騰訊 （00700） （5.32%）。

7. 日興資產管理元宇宙主題主動型ETF （03091）

每手交易數量50股、首五大持倉股票微軟（美：MSFT）（7.51%）、索尼（日:6758）（4.51%）、網易（09999）（4.4%）、騰訊（00700）（4.1%）及Keywords Studios PLC（3.96%）。

8. 三星亞太元宇宙概念（新西蘭除外）ETF （03172）

主動型管理ETF、每手交易數量50股。截至3月17日止，首五大持倉股票索尼（6.37%）、台積電（6.19%）、騰訊（5.18%）、冬海集團（美：SEA）（4.76%）及三星（韓：005930）（4.34%）。

9. 南方東英元宇宙概念ETF （03034）

主動型ETF、每手交易數量100股。截至3月17日止，首五大持倉股票分別為META（美：META）（8.79%）、台積電（美：TSM）(8.23%)、Nvidia英偉達（美：NVDA）（6.6%）、微軟（美：MSFT）（6.27%）和Adobe（美：ADBE）（5.13%）。

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