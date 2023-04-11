【新概念ETF】比特幣近一年首次升穿3萬　在港上市虛幣、區塊鏈、元宇宙ETF一覽

在香港本周有多場Web 3.0盛事出台之際， 比特幣（bitcoin）近24小時高見 30,403美元，自2022年6月以來首次升穿30,000美元水平。市場認為，因為今年3月的 銀行業動盪進一步消退，投資者對美國央行的貨幣政策更加樂觀，帶動比特幣上揚。 至於 以太幣（ETH）的走勢不及比特幣強勁，近24小時升3.2%至1,937美元，再推高近半年記錄。

據外電報道，Quantum Economics首席執行官Mati Greenspan表示，出於技術和基本面的原因，3萬美元這個指標非常重要，這是自Terra（LUNA）今年5月一夕崩盤、對冲基金三箭資本（Three Arrows Capital）爆煲以來，第一次跨越這個水平，基本上意味著比特幣價格已經從Celsius、FTX和美國監管打擊中完全恢復。

比特幣在2023年大幅反彈，如何捕捉虛擬貨幣概念的升幅？目前在港上市的也有不少虛幣、區塊鏈、元宇宙等新興概念行業的ETF基金（Exchange-Traded Fund），讓投資者可多元化投資，本文整理出9隻於香港可以買賣的虛幣、區塊鏈、元宇宙ETF，讓大家新一年更有把握。

投資ETF希望獲得回報，隨了緊盯所追蹤的資產，亦需要看管理費用，部份為1.99%，交易方式與股票同樣是按每手股數的方法買賣，低至10股一手，入場費亦有所不同。

即看圖列有關ETF詳情（入場費根據4月11日收市價）：

▼ 點擊圖片放大 +7 +6

要留意ETF有「被動型」和「主動型」兩個投資類型分別。被動型ETF所持資產資產旨在追蹤相關指數，例如恒生指數、富時中國指數，甚至道指、納指等，或者是特定行業的指數。主動型ETF則由基金經理操盤，例如近年聲名大噪被稱為女股神的Cathie Wood，她所管理的ETF所買賣的一藍子科技股操作，更成為散戶的買賣參考。

虛擬貨幣：

1. 南方東英比特幣期貨ETF （03066） 、2. 以太幣期貨ETF （03068）

香港證監會於去年10月認可虛擬資產期貨ETF在香港公開發售，容許散戶交易。南方東英便於12月推出兩隻加密貨幣ETF，分別是FA南方比特幣 （03066） 及FA南方以太幣 （03068） ，追蹤加密貨幣期貨，屬主動投資策略。

3. 三星比特幣期貨主動型 ETF （03135）

此ETF全年經常性開支比率估計為0.95%，低於香港首兩款加密資產ETF全年經常性開支比率預計為2%。

區塊鏈概念︰

4. 三星區塊鏈技術ETF （03171）

截至4月6日止，首五大持倉股票包括MicroStrategy（美：MSTR）（5.87%）、CME Group Inc.（美：CME）（5.78%）、GMO INTERNET（日：9449）（5.5%）、SBI Holdings, Inc.（日：8473）（5.17%）和ACCENTURE PLC A（美：ACN）（5.1%）。

5. 潘渡區塊鏈主題ETF （03112）

主動型ETF、基金持股截至2023年2月28日，首五大持倉股票為MARATHON DIGITAL（美：MARA）（6.93%）、Coinbase（美：COIN）（6.77%）、特斯拉（美：TSLA）（6.03%）、Nvidia英偉達（美：NVDA）（5.95%）及Intuit Inc.（美：INTU）（5.22%）

元宇宙概念︰

6. Global X 元宇宙主題主動型 ETF （03006）

每手交易數量50股。截至4月10日止，首五大持倉股票包括微軟（美：MSFT）（10.37%）、台積電（台：2330）（7.34%）、蘋果公司（美：AAPL）（7.15%）、Nvidia英偉達（6.82%）及騰訊 （00700） （5.8%）。

7. 日興資產管理元宇宙主題主動型ETF （03091）

每手交易數量50股、首五大持倉股票微軟（7.51%）、索尼（日:6758）（4.51%）、網易 （09999） （4.4%）、騰訊（4.1%）及Keywords Studios PLC（3.96%）。

8. 三星亞太元宇宙概念（新西蘭除外）ETF （03172）

主動型管理ETF、每手交易數量50股。截至4月6日止，首五大持倉股票台積電（6.05%）、索尼（6.05%）、騰訊（5.18%）、冬海集團（美：SEA）（4.88%）及阿里巴巴 （09988） （4.34%）。

9. 南方東英元宇宙概念ETF （03034）

主動型ETF、每手交易數量100股。截至4月6日止，首五大持倉股票分別為META（美：META）（9.24%）、微軟（7.18%）、台積電（美：TSM）(6.89%)、英偉達（6.7%）及T-Mobile（美：TMUS）(4.69%)。

【月月派息】買下這些高息股 1年12個月 每月有息收（附全年派息表）

【高息股2023】15隻高息港股懶人包 7隻8厘以上 最新派息／除淨日 一文睇晒

【開市追揸沽】美通脹公布前後市前瞻 ChatGPT或存泡沫怎部署

＝＝＝＝＝

邊間銀行存息最高，有咩條款限制？立即免費下載《香港經濟日報》App即時攞料