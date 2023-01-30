【新概念ETF】比特幣單月升幅達40%! 在港上市虛幣、區塊鏈、元宇宙ETF一覽 一文看清管理費、入場費

比特幣在2023年大幅反彈，1月累計升幅達40%之多! 如何捕捉虛擬貨幣概念的升幅？目前在港上市的也有不少虛幣、區塊鏈、元宇宙等新興概念行業的ETF基金（Exchange-Traded Fund），讓投資者可多元化投資，本文整理出9隻於香港可以買賣的虛幣、區塊鏈、元宇宙ETF，讓大家新一年更有把握。

投資ETF希望獲得回報，隨了緊盯所追綜的資產，亦需要看管理費用，部份為1.99%，交易方式與股票同樣是按每手股數的方法買賣，低至10股一手，入場費亦有所不同。即看圖列有關ETF詳情（入場費根據1月27日收市價）：

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要留意ETF有「被動型」和「主動型」兩個投資類型分別。被動型ETF所持資產資產旨在追蹤相關指數，例如恒生指數、富時中國指數，甚至道指、納指等，或者是特定行業的指數。主動型ETF則由基金經理操盤，例如近年聲名大噪被稱為女股神的Cathie Wood，她所管理的ETF所買賣的一藍子科技股操作，更成為散戶的買賣參考。

虛擬貨幣：

1.南方東英比特幣期貨ETF （03066） 、2.以太幣期貨ETF （03068）

香港證監會於去年10月認可虛擬資產期貨ETF在香港公開發售，容許散戶交易。南方東英便於12月推出兩隻加密貨幣ETF，分別是FA南方比特幣 （03066） 及FA南方以太幣 （03068） ，追蹤加密貨幣期貨，屬主動投資策略。

3.三星比特幣期貨主動型 ETF （03135）

此ETF全年經常性開支比率估計為0.95%，低於香港首兩款加密資產ETF全年經常性開支比率預計為2%。

區塊鏈概念︰

4.三星區塊鏈技術ETF （03171）

首五大持倉股票包括IBM、佔5.96%、MicroStrategy（5.41%）、管理諮詢公司Accenture （5.13%）、CME GR INC（5.11%）、GMO INTERNET（4.84%）

5.潘渡區塊鏈主題ETF （03112）

主動型 ETF、基金持股截至2022年12月30日，首五大持倉股票為ORACLE（6.87%）、OVERSTOCK.COM（4.82%）、COINBASE（4.65%）、 QUALCOMM （4.47%）、GMO INTERNET（4.84%）。



元宇宙概念︰

6. Global X 元宇宙主題主動型 ETF （03006）

每手交易數量50股、首五大持倉股票，台積電（8.79%）、微軟（8.5%）、APPLE（7.57%）、騰訊（6.55%）、NVIDIA（5.38）。

7.日興資產管理電子遊戲主動型ETF （03091）

每手交易數量50股、首五大持倉股票微軟（7.04%）、索尼（5.11%）、騰訊（4.28%）、NETEASE（3.98%）、台積電（3.92%）

8.三星亞太元宇宙概念（新西蘭除外）ETF （03172）

主動型管理ETF、每手交易數量50股、首五大持倉股票索尼（6.12%）、台積電（6.10%）、騰訊（5.75%）、阿里（4.86%）、三星（4.45%）。

9.南方東英元宇宙概念ETF （03034）

主動型ETF、每手交易數量100股、首五大持倉股票分別為META FLATFORMS 、ROBLOX、NVDIA、 UNITY及APPLE，權重比例均一6%。所選元宇宙概念成分股中板塊分佈均衡。

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