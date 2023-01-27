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【瑞士名錶】瑞士鐘錶2022年出口創新高、香港買少了仍是第三大市場　即看不同價位手錶表現

個人增值 18:00 2023/01/27

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瑞士製造的手錶一直獲公認為保值收藏，做工精緻、零件配置亦絕頂，即使去年環球經濟增長動力減慢，但瑞士製手錶出口繼續創新高。瑞士鐘錶工業聯合會公布，2022年瑞士鐘錶出口貨值按年增長11.4%至248.35億瑞士法郎（折合約2,110億港元），主要由貴金屬手錶增長14.3%推動。

受累疫情及防疫措施，瑞士對中國內地及香港的鐘錶出口價值按年下跌，不過，三大出口地排名不改，美國蟬聯最大市場，香港連續3年排名第三。

不同價位手錶表現

    點擊圖片放大

據12月數據顯示，瑞士手錶出口貨值出現「M型」格局，高檔奢侈手錶、入門手錶出口貨值維持長增長，但價位處於200至3,000 法郎（約港幣1,700至25,500）之間的中價手錶，出口貨值急跌16.2%。

相反，價格低於200法郎（約港幣1,700）的手錶出口量增加9.7%，價格超過3000元（約港幣25,500）的手錶，出口貨值升13.3%。

奢侈名錶保持增長下，令全月瑞士手錶銷量按年跌11.6%，出口貨值金額仍然保持增長。

綜觀2022年，價格低於200瑞士法郎的腕錶出口金額增長5.9%，500至3000（約港幣4,250至25,500）瑞士法郎價位的腕錶出口業績（+4.8%）緊隨其後，而價格超過3000法郎的時計出口金額則飆升15.6%。

香港連續3年排第三

在瑞士鐘錶出口市場全球排名中，美國繼續蟬聯，美國市場按年增長26.3%，至38.896億元，內地及香港則緊隨其後。香港連續3年排名第三，其次是日本、英國、新加坡、德國和法國。除中國（-13.6%）和香港 （-10.5%）外，大多數市場均出現顯著增長。

2022年是新瑞士手錶全球出口創紀錄的一年，出口貨值達248.35億瑞郎，相比之下，2021 年的總出口額為 223 億瑞士法郎（約1895億港元）。

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