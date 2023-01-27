【新年利是】電子利是玩法多　用不同平台收發利是　錢款何處尋？

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新年最開心的當然是派利是。儘管很多人仍然偏愛收發傳統現金利是，每年過年前排隊換新鈔票更成為必備活動，但也有越來越多人選擇派發電子利是。薑餅人今年也首度透過電子錢包派發電子利是，過程十分簡便，只是一連串的恭賀祝福聲音，由實體轉化為群組中的一段段文字吧，總體來說還是有一點過年氣氛。

新年首試PayMe利是

電子利是好玩之處在於變化多多，就以今次薑餅人派發的PayMe電子利是為例，除了可以向指定人士派發指定金額利是外，還可派發群組利是。群組利是除了可以向群組內所有人派發相同金額的利是，還可以派發「幸運利是」，即是抽利是，每位接收人士所獲金額不一，最少可能只得幾毫子，最多可能有幾十元，視乎群組人數多少及利是總金額而定。薑餅人收到兩封電子幸運利是，只獲得七元多一點，真係恭喜恭喜！

不過，派發電子利是有一個不便之處，便是難以估計對方是否相同平台的用戶。薑餅人接收和發送均為PayMe電子利是，原因就是生活周邊的同事朋友都是採用PayMe埋單食飯，知道他們一定會收到用到。若接收一方並非相關平台用戶，那筆錢到底會轉去用戶手機號碼綁定的銀行戶口，還是會退回發款人戶口呢？

受限於不同平台影響方便性

其實電子利是背後都是透過「轉數快」平台運作，照計相關款應可轉入手機號碼持有人已綁定的銀行戶口。但若以電子利是而言，不少平台都抱持「肥水不流別人田」的心態，收發一方均須為同一平台用戶，方能收取款項，這樣也導致電子利是不甚方便的原因。

根據資料，現時公開聲稱可讓非平台用戶都可收取利是的電子利是平台僅屬少數，若電子利是要再進一步發展，必須打破平台界限，或須待政府推出零售數碼港元，才能讓港人真正享受電子利是的優點。

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