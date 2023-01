Penfolds太空主題Pop-up 帶來法國香檳火箭紅酒禮盒

▲ 拜年拿著火箭禮盒,必受注目,何況那是Penfolds Bin 389!

昔日太空之旅好像是很遙遠的事,今天只要有銀両,進入太空再不是夢。當然如我們這等平民百姓是有點難度,但像澳洲葡萄酒大阿哥Penfolds般,抱著「無界。超越」的精神,又未嘗不可!

本月中,Penfolds就帶來Venture Beyond by Penfolds限定空間,除了闡釋其One Collection Two Hemispheres的理念外,還有首度在香港出現的法國Rose香檳及Superblend。

▲ 。這個非常配合Pop-up的造型,而且適合新年送禮的火箭包裝,內裏盛載的是Bin 389。有Baby Grange之稱的Bin 389(2019,$798),因為酒液在Penfolds Grange用過的橡木桶內熟成,而得此稱號。

繼悉尼、洛杉磯、新加坡及上海等城市的期間限定品牌空間後,澳洲著名酒莊 Penfolds於1月12-15日在中環Pacific House,為香港的愛酒之士打造充滿科幻感的太空主題限定空間——Venture Beyond by Penfolds,帶來多感官的葡萄酒之旅。

體驗空間綜合葡萄酒大師班、休閒紅酒吧、多感官葡萄酒品鑑、互動式藝術裝置以及期間限定商店為一體,以「無界。超越」太空之旅為主題,呈現Penfolds葡萄酒跨越葡萄酒產區與地域、超越時空的觀感盛宴。經典Penfolds紅色的太空艙、神秘的Masterclass星河品鑑館、Beyond Time時光隧道等,呈現獨一無二的「無界。超越」之旅。

One Collection Two Hemispheres理念

Penfolds於釀酒路上一直創建里程碑,突破與跨越地域以及傳統羈絆的界限,積極創新與探索全球優質葡萄酒產區。除了為人熟悉的澳洲葡萄酒,更有美國釀製的加州系列以及法國的香檳系列等。今次在Pop-up就有機會嘗到香港期間限定首次面世的Penfolds Rose Champagne、Penfolds Grange新年份,以及還未定價,可能比Grange還要昂貴的Superblend。

▲ 自2019年與香檳酒莊Thienot共同推出過3款香檳:Chardonnay Pinot Noir Cuvee、Grand Cru Single Vineyard Blanc de Blancs及Single Vineyard Blanc de Noirs,Penfolds又再推出Champagne Brut Rose($750),這用30% Chardonnay、20% Pinot Noir及50% Pinot Meunier釀製的Rose,不乏紅果的風味,而且酸度十足。(圖片:酒莊提供)

▲ 酒莊的icon Penfolds Grange,2018年($5,980)用97% Shiraz加少許Cabernet Sauvignon(3%)釀製,經過18個月在美國新Hogsheads木桶陳年18個月,結果如何?除了James Suckling給予100分外,不少酒評家如Andrew Caillard、Lisa Perrotti-Brown等都給予滿分的評價,預計2028年適合飲用,還可以陳年多40年。(圖片:酒莊提供)

宴席上的Superblend——一體兩面

這個Penfolds的新創舉,可以說非常有趣,因為一枝酒Superblend,但又分A、B——802.A及802.B。雖然同是2018年澳洲的出品,來自6個不同產區(Barossa Valley、McLaren Vale及Coonawarra等)的葡萄,但葡萄的組合成分及使用的木桶都不同。

Superblend 802.A用68% Cabernet Sauvignon加32% Shiraz,在100%新美國木桶Hogsheads陳釀22個月,因此得出來有香料的風味、酸度高,收結沉實,有黑朱古力殿後。

Superblend 802.B用55% Cabernet Sauvignon加45% Shiraz,差不多一半半,在54%新及46%使用過1年的法國木桶Hogsheads陳釀19個月,因此得出來有法國酒的風味,平衡、收結乾身有黑茶的點綴,如果餘韻長一點更佳。

筆者喜歡後者多一點,但原來剩飲與配菜是兩回事。那次在Pop-up內的晚宴,配和牛用802.A,那酸度有解膩的效果;反而配802.B,將紅酒的辛辣加強了,變得火爆,還是淨飲較佳。

查詢:Watson's Wine(2526 2832)