Penfolds太空主題Pop-up 帶來法國香檳火箭紅酒禮盒

▲ 拜年拿著火箭禮盒，必受注目，何況那是Penfolds Bin 389!

昔日太空之旅好像是很遙遠的事，今天只要有銀両，進入太空再不是夢。當然如我們這等平民百姓是有點難度，但像澳洲葡萄酒大阿哥Penfolds般，抱著「無界。超越」的精神，又未嘗不可！

本月中，Penfolds就帶來Venture Beyond by Penfolds限定空間，除了闡釋其One Collection Two Hemispheres的理念外，還有首度在香港出現的法國Rose香檳及Superblend。

▲ 。這個非常配合Pop-up的造型，而且適合新年送禮的火箭包裝，內裏盛載的是Bin 389。有Baby Grange之稱的Bin 389（2019，$798），因為酒液在Penfolds Grange用過的橡木桶內熟成，而得此稱號。

繼悉尼、洛杉磯、新加坡及上海等城市的期間限定品牌空間後，澳洲著名酒莊 Penfolds於1月12-15日在中環Pacific House，為香港的愛酒之士打造充滿科幻感的太空主題限定空間——Venture Beyond by Penfolds，帶來多感官的葡萄酒之旅。

體驗空間綜合葡萄酒大師班、休閒紅酒吧、多感官葡萄酒品鑑、互動式藝術裝置以及期間限定商店為一體，以「無界。超越」太空之旅為主題，呈現Penfolds葡萄酒跨越葡萄酒產區與地域、超越時空的觀感盛宴。經典Penfolds紅色的太空艙、神秘的Masterclass星河品鑑館、Beyond Time時光隧道等，呈現獨一無二的「無界。超越」之旅。

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One Collection Two Hemispheres理念

Penfolds於釀酒路上一直創建里程碑，突破與跨越地域以及傳統羈絆的界限，積極創新與探索全球優質葡萄酒產區。除了為人熟悉的澳洲葡萄酒，更有美國釀製的加州系列以及法國的香檳系列等。今次在Pop-up就有機會嘗到香港期間限定首次面世的Penfolds Rose Champagne、Penfolds Grange新年份，以及還未定價，可能比Grange還要昂貴的Superblend。

▲ 自2019年與香檳酒莊Thienot共同推出過3款香檳：Chardonnay Pinot Noir Cuvee、Grand Cru Single Vineyard Blanc de Blancs及Single Vineyard Blanc de Noirs，Penfolds又再推出Champagne Brut Rose（$750），這用30% Chardonnay、20% Pinot Noir及50% Pinot Meunier釀製的Rose，不乏紅果的風味，而且酸度十足。（圖片：酒莊提供）

▲ 酒莊的icon Penfolds Grange，2018年（$5,980）用97% Shiraz加少許Cabernet Sauvignon（3%）釀製，經過18個月在美國新Hogsheads木桶陳年18個月，結果如何？除了James Suckling給予100分外，不少酒評家如Andrew Caillard、Lisa Perrotti-Brown等都給予滿分的評價，預計2028年適合飲用，還可以陳年多40年。（圖片：酒莊提供）

宴席上的Superblend——一體兩面

這個Penfolds的新創舉，可以說非常有趣，因為一枝酒Superblend，但又分A、B——802.A及802.B。雖然同是2018年澳洲的出品，來自6個不同產區（Barossa Valley、McLaren Vale及Coonawarra等）的葡萄，但葡萄的組合成分及使用的木桶都不同。

Superblend 802.A用68% Cabernet Sauvignon加32% Shiraz，在100%新美國木桶Hogsheads陳釀22個月，因此得出來有香料的風味、酸度高，收結沉實，有黑朱古力殿後。

Superblend 802.B用55% Cabernet Sauvignon加45% Shiraz，差不多一半半，在54%新及46%使用過1年的法國木桶Hogsheads陳釀19個月，因此得出來有法國酒的風味，平衡、收結乾身有黑茶的點綴，如果餘韻長一點更佳。

筆者喜歡後者多一點，但原來剩飲與配菜是兩回事。那次在Pop-up內的晚宴，配和牛用802.A，那酸度有解膩的效果；反而配802.B，將紅酒的辛辣加強了，變得火爆，還是淨飲較佳。

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查詢：Watson's Wine（2526 2832）