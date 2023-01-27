【稅務理財】港人未熟識自願醫保稅務優惠？　趁3月底稅季結束前看懂標準與靈活計劃分別

踏入2023年，各位打工仔最希望的，當然是升職加薪。不過，時值交稅高峰期，相信各位打工仔都會想方法節省稅款，藉此紓緩財政壓力。

除了基本的個人免稅額外，政府自2019年牽頭業界推出自願醫保計劃（VHIS），透過提供稅務優惠，鼓勵市民提升健康。數年過去，目前市場上的自願醫保產品經已發展出多元化的保障內容和特色，而作為市場上唯一一類可扣稅的醫保產品，自願醫保憑著可扣稅、保證續保的特色，更成為不少市民的醫療保障選擇之一。

港人對自願醫保認識有待加強

然而，宏利於上年度就本港納稅人對「扣稅三寶」產品認知進行調查，發現大部分受訪者仍然不熟悉這些產品的特點，似乎仍未能把握慳稅良機。

特別在自願醫保計劃的認知方面，雖然受訪者（73%）知道自願醫保受規範、保費透明度高，惟超過五分之二的受訪者均不知道可保證續保至100歲；只有略多於三分之一的受訪者知道保障範圍涵蓋日間手術、訂明診斷成像檢測、訂明非手術癌症治療；更只有不到四分之一的受訪者知道在本港醫院進行的精神科住院治療屬於受保項目。

「標準」與「靈活」計劃保各有特色

市場上所有自願醫保產品須先獲醫務衛生局認可及批准方可推出市場，設計上有一定的標準和要求，並分為「標準計劃」和「靈活計劃」。

「標準計劃」按政府提出的要求提供基本保障，包括：

保證續保至100歲以及不設「終身保障限額」； 承保投保時未知的已有疾病和先天性疾病治療（保障範圍包括於年滿8歲或以後出現或確診的先天性疾病）； 涵蓋「訂明診斷成像檢測 如電腦斷層掃描、磁力共振掃描等； 保障日間手術如日間診療中心進行的內窺鏡； 保障「訂明非手術癌症治療 如化療、標靶治療等； 香港醫院提供的精神科治療。

為讓大眾能夠有更廣泛且貼近市場需要的醫療保障選擇，「靈活計劃」在「標準計劃」基礎之上，額外提供更高的保障額及更多保障項目。例如市場上就有「靈活計劃」產品，合共提供超過10個保障級別選項，客人可因應個人需要選擇入院時入住的病房級別、出院後私家看護及急症門診護理服務等。另外，有保險公司為鼓勵客戶實踐健康生活，更特別推出獎勵計劃，只要完成指定活動量目標可享額外保費折扣。

最高扣稅額$8,000 為配偶親屬投保同樣享

在每個課稅年度，為自己或指明親屬購買自願醫保的保單持有人，就每名受保人最高可享8,000港元扣稅額，可申請稅務扣減的指明家庭成員數目不設上限。值得一提的是，所謂「指明親屬」，並不局限於保單持有人的配偶及子女，雙方的祖父母、外祖父母，父母及兄弟姐妹同樣包括在內。

各位打工仔如欲於2022/23課稅年度就合資格保費申請稅務扣減，就要捉緊時間，在3月底稅季完結前，細心審視自己的實際需要，了解清楚各項產品特色，尋找合適的自願醫保計劃並完成投保，方能把握慳稅良機。

備註：本文內容並未載有保單的所有條款，而完整的保單條款可參閱相關保單文件。

稅務扣減受限於稅務條例及保單持有人（作為納稅人）及受保人（作為指明親屬）之情況。有關稅務的疑問，請瀏覽稅務局的網頁或直接向稅務局查詢。

＝＝＝＝＝

理財真實個案分析，立即免費下載《香港經濟日報》App