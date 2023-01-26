【元宇宙】 商湯聯手故宮推數字文創　以虛擬科技「活化」文物

轉眼間新年將至，過去一年商湯君與各位讀者分享了不少人工智能（AI）在各行各業的應用場景。事實上，AI+AR（擴增實境）技術結合更可打造全新虛擬文創體驗，帶大家走進兔年「元宇宙」！

連續兩年，商湯與故宮出版社攜手，為《故宮日曆》增添科技和傳統文化結合的新玩法，將AI+AR技術與文物相結合，讓珍寶「躍然紙上」。

從封面到全年十二個月，2023年《故宮日曆》蘊藏了13件匠心定制的「AR珍寶」，通過「故宮日曆」小程序掃描日曆封面《梧桐雙兔圖》，讀者可以看到兩隻白兔在梧桐樹下回首對望、蹦跳嬉戲。日曆內所展現的珍貴文物，例如「掐絲琺瑯嵌石多穆壺」的光澤色彩、工藝紋路，也可透過AI+AR技術逼真還原。

AI+AR技術將「元宇宙｜擴展至不同行業和應用，《故宮日曆》正是創新科技與文化產品相結合的實例。透過圖像識別、高精定位等AI技術，創新科技與文化產品相結合，將原本靜態的文物內容以一種虛實結合的方式呈現，讓大眾享受新奇獨特的感知體驗之餘，同時感受到傳統文化的魅力。

商湯一直堅持以中國傳統文化為核心，除了帶來嶄新的《故宮日曆》，亦積極與不同文創產品領域夥伴包括敦煌文創、徐悲鴻美術館等合作，2022年以來已發行近1.5萬個限量版數字藏品，通過科技讓傳統文化「活」起來，也為文創產品賦予多樣化玩法和呈現形式，開拓文化藝術與現代科技交融的數字藏品新形態。

新年伊始，萬象更新，在兔臨春境之際，商湯也將不斷探索傳統文化與現代科技的融合和創新，致力應用原創技術傳承傳統文化的同時，豐富公眾的文化生活體驗。

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