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【理財個案】30歲月入3萬積蓄40萬、儲蓄保月供6000　如何作中低風險投資增值財富？

博客 17:38 2023/01/26

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年到30歲，不少人都發現自己的資置配置需要更加分散，例如儲了幾十萬的人，會考慮是時候作出長遠的投資，擴大退休所需本錢，但同時又不希望冒太大的風險，到底應該如何選擇合適的配置？ 對於現市沒有看法和入手的想法，又可以如何做中低風險的投資，實現財富增值？看看龔成是如何回應。

讀者︰

成哥你好，我今年30歲，月入3萬，積蓄約40萬元，每月儲蓄保險約6000元。想請問如何做到一些中低風險投資增值財富？

龔成︰

當我們累積財富時，會運用「先增值，後現金流」方法。年輕人應著重於增值類資產，而較年長的，就應著重保守類別。因年輕人財富系統未成形，同時負擔較少，可以承受較高風險，所以應以增長為先。

例如初期投資較有潛力股票，令財富增值較快，到一定金額後，可轉較平穩增值的股票。最後有相當財富時，才換成收息股去為自已創造穏定現金流。

以你現時30歲去計算，應以財富增值為主。

「保險」主要是用來防守，有足夠保障就可以。具儲蓄成份的保險，並非不可以買，若然你個人風險承受能力很低，或者完全沒有投資能力，這類保險都有持有價值。

不過，從財富增值角度，它的幫助很有限，我一般也不建議配置太多。若目標是讓財富增值，應集中投資在優質資產（如優質股、物業等），效果才會理想。

投資策略上，你可以投資「平穏增長股」和「潛力股」。你可將每月儲蓄的一半作月供，其餘先儲起，用一邊月供、 一邊儲蓄的策略。

由於你現時無太多投資經驗和知識，加上希望用中低風險去做增值，故你可以較集中在平穏增長股身上（甚至100%都可以）。

現時大市只是合理區中下至底部，你現有40萬資金可以先投入10萬至15萬元，用「分注」形式慢慢買貨。餘下資金和每月所儲到的資金，就等大市出現一定程度的下跌，才加大力度掃貨作長線投資。

＝＝＝＝＝

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撰文 : 龔成

欄名 : 80後百萬富翁

宏觀分析 保險公司 投資策略 物業 經濟 股票 收息股 儲蓄 退休 儲蓄保險

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