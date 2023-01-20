全新純電SAV　BMW iX1 xDrive30雙雙登場

BMW i系電動車版圖日漸擴大，全新成員BMW iX1終於抵港，這部備受矚目的SAV，有基本版xLine及M Sport版本，大眾化及運動型兼備，適合不同駕駛者需要。

電動車選擇花多眼亂，一開始以旗艦iX及iX3先拔頭籌的BMW，再引入另一部SAV iX1，而且以一換一不到50萬的價錢就能入手，難怪已獲得一眾車迷垂青，廠方早已接下不少定單。

▲ 寶馬汽車董事總經理梁健燊（右） 及執行董事馬霆（左）早前在灣仔iSpace陳列室為全新BMW iX1揭幕。（張頌婷攝）

電動藍色點綴

BMW iX1承襲X1的越野外形，基本版的電動化元素較突出，車身有大量i-Blue藍色點綴，車頭密封式鬼面罩除了有「i」標誌，亦有藍框裝飾，兩旁的藍色L形擾流更為突出搶眼，車側裙腳亦有一抹藍綫。全新設計並延伸至側翼的主動轉向式LED頭燈，車尾亦有全新3D立體L形尾燈，動感有型。

M Sport版本運動感更為強烈，鬼面罩設計略有不同，加上光面鉻黑的裝飾及睹後鏡蓋、19吋車軨等，車側當然少不了M字標記，霸氣更濃烈。

▲ BMW iX1 xDrive30車頭的i-Blue藍色裝飾甚為搶眼，一望便知是電動車。（張頌婷攝）

▲ 主動轉向式LED頭燈設計鮮明利落，亦有幾分「惡相」。（張頌婷攝）

▲ M Sport版本標配19吋車軨，亦可再額外升級至20吋。（張頌婷攝）

▲ 車尾綫條結合全新3D立體L形尾燈，運動氣息濃厚。（張頌婷攝）

▲ 行李箱容量為 490升，可摺起後座擴大至1,495升，搭配電動尾門。（張頌婷攝）

雙熒幕中控台

中控台有10.25吋電子儀錶板及10.7吋中控台熒幕，組成一體式曲面熒幕，實體按鈕數量顯著減少。設備包括無綫手機充電板、車廂動態氣氛燈、車頂全景式電動天窗及電動尾門等。座椅以全新Sensatec透氣物料打造，前座座椅連電動調節功能，亦可選配Active Seat運動座椅連腰部支撑及按摩功能。

M Sport版本更標準配備Harman Kardon音響系統，內置多達12個揚聲器。座位用上Alcantara麂皮物料，更加高級及運動化，車門腳踏都有M Sport標記，整體更為型格。全車空間感十足，作為家庭車之餘更多了一點越野運動感。

▲ 車廂布局簡而精，設有15種動態氣氛燈、雙LCD屏幕等設備。（相片來源：BMW提供）

▲ 一體式曲面熒幕由10.25 吋電子儀錶板及 10.7 吋中控台熒幕組成，顯示各行車資訊。（張頌婷攝）

▲ 後排車廂空間寬敞，亦有恒溫冷氣、USB-C插頭、手枕連杯架等設備。（張頌婷攝）

10秒爆Seed加速

沿用第五代eDrive技術，配合電動四輪驅動設計及前後軸雙摩打動力系統，最大馬力高達313hp，最高扭力494Nm，0至100公里加速僅需5.6秒。BMW iX1更標準配備主動式M懸掛系統連運動轉向系統及自動調節避震器，提升車輛操控性及行駛舒適度。

M Sport版本更配備獨有的Boost功能，設計如軚盤撥片，即可提供額外40hp馬力，完全釋出綜合驅動功率，持續時間高達10秒，有如渦輪增壓般，即時有強勁如跑車般的駕駛體驗。

BMW iX1搭配總容量64.7kWh鋰電池組，最大續航距離為440km。以130kW的DC直流電快速充電系統，約29分鐘內已可充電至80%；而使用22 kW的AC交流電快速充電系統，4小時內便可充滿電。

▲ M Sport 版本獨有的 Boost 功能，提供額外 40hp 馬力。（相片來源：BMW提供）

50萬有找車價

車架採用大量輕量化及高剛性物料，提升靈活性，駕駛穩定性以及轉向反應亦能提高。標準配備智能駕駛輔助系統，包括同級獨有的轉向和車道控制輔助，及主動巡航輔助連車距控制等，全面提升駕駛安全。

BMW iDrive 8.0的「My Modes主題模式」下，可於中控台選擇個人、運動、節能及悅動4種行車模式。不同模式下，驅動系統、底盤、儀錶板、環境照明、BMW Iconic Sound Electric聲效均會呈現不同設定，更加好玩及個人化。

BMW iX1 xDrive30 xLine一換一後售價$439,900起，M Sport版貴6萬售$499,900起，車價極為吸引，現時預訂今年第二或三季已可交付，有興趣轉會電動車的車主，這兩部極大機會是心水之選。

▲ 懸浮式的波箱，可選擇駕駛模式、調校音量等。（相片來源：BMW提供）

規格表

售價：BMW iX1 xDrive30 xLine $439,900、BMW iX1 xDrive30 M Sport Edition $499,900（一換一計劃）

車型：5 門 5 座位 SAV

引擎：64.7kWh鋰電馬達、四輪驅動

馬力：313hp

扭力：494Nm

車身長X闊X高：4,500 X 1,845 X 1,616mm

車重：2,085kg

續航力：440km

0-100 km/h 加速：5.6秒

查詢：寶馬汽車（3129 9010）