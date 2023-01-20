戴新年錶過一個好年　檢閱錶界新年新「兔」路

當然，我知你不吃這一套，不過新一年（尤其兔年），給自己先行前一步的氣量，感受一下在別人手中，如何將華人過年習俗、中國十二生肖傳統變成中西文化交匯，化成與別不同的工藝傑作。當然，在錶界這些套路離不開大明火琺瑯工藝、精雕細琢栩栩如生的浮雕、鑲鑽包金紅袍加身的華貴，又或帶有好意頭的限量數字。但新年不就是要送舊迎新，願祝大家繼續努力吐氣揚眉吧！

金兔 HARRY WINSTON

鑽石之王以18K玫瑰金勾勒兔子輪廓，並精心挑選鑽石點綴錶圈。錶面上以人手灑落大量金粉，是以都是獨一無二。

▲ Premier系列免年版腕錶︰錶徑36毫米，玫瑰金錶殼，鑲鑽紅色微珠打磨珍珠母貝錶面，搭載自家製HW2014自動上鏈機芯，動力儲存約68小時，亮紅色鱷魚皮錶帶，防水約30米，限量8枚。（$395,000／HARRY WINSTON／圖片品牌提供）

農曆時計 BLANCPAIN

由2012年開始，BLANCPAIN推出Villeret中華年曆腕錶，其機芯複雜性可媲美萬年曆，糅合中華傳統、農曆曆法和了陽曆，以白色大明火琺瑯錶面，呈現十二時辰、日期、月份、閏月、十二生肖，以及五行和十天干等中國傳統曆法。

▲ Villeret系列中華年曆兔年腕錶︰錶徑45毫米，鉑金錶殼，綴兔子圖案白色大明火琺瑯錶面，搭載自家製3638型號自動上鏈機芯，動力儲存約168小時，黑色短吻鱷魚皮錶帶，防水約30米，限量50枚。（$681,000／BLANCPAIN／圖片品牌提供）

▲ 機芯複雜性可媲美萬年曆，而擺陀刻有兔子圖案和「癸卯」年。（圖片：品牌提供）

文化交匯 VACHERON CONSTANTIN

自1845年起，VACHERON CONSTANTIN有鑑中國剪紙藝術與瑞士剪影藝術（Scherenschnitt）有着異曲同工之妙，成就中國十二生肖傳奇系列創作。今年在金質錶盤上，以手工雕刻技藝雕成中國傳統花卉圖紋，並採用半嵌入式設計呈現浮雕圖案，錶面中央的鉑粉紅金生肖「兔」圖案。

▲ Metiers d'Art藝術大師系列︰錶徑40毫米，玫瑰金錶殼，手工雕刻和大明火琺瑯工藝粉紅金兔子錶面，搭載自家製2460 G4自動上鏈機芯，動力儲存約40小時，啡色密西西比鱷魚皮錶帶，防水約50米，限量9枚。（$915,000／VACHERON CONSTANTIN／圖片品牌提供）

幸運兔 DIOR

以Metiers d'Art工藝把經典Dior Toile de Jouy圖案的形態，綴飾同樣代表幸運的蜻蜓圖案，並利用藍色砂金石呈現繁星滿空的景象，完全感受到高貴的詩意美！

▲ Grand Soir系列腕錶︰錶徑36毫米，精鋼錶殼，綴砂金石、珍珠母和18K黃金Toile de Jouy圖案錶面，搭載自動上鏈機芯，動力儲存約42小時，米色緞面鑲鑽錶帶，防水約30米，限量88枚。（$300,000／DIOR／圖片品牌提供）

▲ 深藍色半透明錶背，配上DIOR的標誌，簡約而隆重。（圖片：品牌提供）

大明火水墨畫 PIAGET

在過去11年，PIAGET無間斷地以Altiplano時計向農曆新年致敬，並以大明火掐絲琺瑯來呈現每年生肖圖案，今年兔年款式如像水墨畫般為此系列中最後一個生肖，畫上完滿句號。

▲ Altiplano系列兔年特別版腕錶︰錶徑38毫米，鑲鑽白金錶殼，大明火掐絲琺瑯白色兔子圖案錶面，搭載自家製430P超薄手動上鏈機芯，動力儲存約43小時，黑色鱷魚皮錶帶，防水約30米，限量38枚。（$535,000／PIAGET／圖片品牌提供）

既可愛又高雅 TAG HEUER

選用紅、黑與金配色去呈現兔子既可愛又高雅，黑色錶面印有兔子柔軟皮毛的綫條，而錶背上的藍寶石水晶玻璃鏡中有一隻紅色兔子的印刷圖案。

▲ Carrera系列兔年限量版腕錶︰錶徑44毫米，拋光緞面打磨精鋼錶殼，黑色錶面，搭載自家製HEUER02自動上鏈機芯，動力儲存約80小時，黑色小牛皮錶帶，防水約100 米，限量500枚。（$56,000／TAG HEUER／圖片品牌提供）

▲ 錶背的水晶玻璃鏡中有一隻紅色兔子的印刷圖案。（圖片：品牌提供）

曙光初現 ULYSSE NARDIN

品牌運用傳承數個世紀的內填琺瑯（champleve）工藝，將藝術大師筆下的靈兔在溫暖金色曙光初現的田園畫面，生動呈現於錶面。



▲ Classico列系列靈兔生肖腕錶︰錶徑40毫米，玫瑰金錶殼，兔子圖案內填琺瑯錶面，搭載自家製UN-815自動上鏈機芯，動力儲存約80小時，黑色鱷魚皮錶帶，防水約50米，限量88枚。（$380,400／ULYSSE NARDIN／圖片品牌提供）

酒紅色的心 IWC

品牌深懂中國人喜愛酒紅色的心，更在錶背鐫刻「2023 YEAR OF THE RABBIT」字樣和鍍金兔子造型加持的擺陀，令賀年錶更添中國傳統色彩呢！

▲ Portugieser系列中國新年特別版腕錶︰錶徑40毫米，精鋼錶殼，酒紅色錶面，搭載自家製82200型自動上鏈機芯，動力儲存約60小時，酒紅色漸變錶帶，防水約30米，限量500枚。（$64,000／IWC／圖片品牌提供）

產品查詢︰BLANCPAIN（2302 6888）、DIOR（2463 2768）、HARRY WINSTON（2868 6877）、IWC（2918 1851）、PIAGET（2302 6888）、TAG HEUER（2295 0200）、ULYSSE NARDIN（2739 2333）、VACHERON CONSTANTIN（2104 3311）