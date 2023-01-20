  • 18°C
香港時間 : 2023120日 (週五) 19:21
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 電子書書架

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

戴新年錶過一個好年　檢閱錶界新年新「兔」路

博客 17:53 2023/01/20

分享：

分享：

當然，我知你不吃這一套，不過新一年（尤其兔年），給自己先行前一步的氣量，感受一下在別人手中，如何將華人過年習俗、中國十二生肖傳統變成中西文化交匯，化成與別不同的工藝傑作。當然，在錶界這些套路離不開大明火琺瑯工藝、精雕細琢栩栩如生的浮雕、鑲鑽包金紅袍加身的華貴，又或帶有好意頭的限量數字。但新年不就是要送舊迎新，願祝大家繼續努力吐氣揚眉吧！

金兔 HARRY WINSTON

鑽石之王以18K玫瑰金勾勒兔子輪廓，並精心挑選鑽石點綴錶圈。錶面上以人手灑落大量金粉，是以都是獨一無二。

Premier系列免年版腕錶︰錶徑36毫米，玫瑰金錶殼，鑲鑽紅色微珠打磨珍珠母貝錶面，搭載自家製HW2014自動上鏈機芯，動力儲存約68小時，亮紅色鱷魚皮錶帶，防水約30米，限量8枚。（$395,000／HARRY WINSTON／圖片品牌提供）

農曆時計　BLANCPAIN

由2012年開始，BLANCPAIN推出Villeret中華年曆腕錶，其機芯複雜性可媲美萬年曆，糅合中華傳統、農曆曆法和了陽曆，以白色大明火琺瑯錶面，呈現十二時辰、日期、月份、閏月、十二生肖，以及五行和十天干等中國傳統曆法。

Villeret系列中華年曆兔年腕錶︰錶徑45毫米，鉑金錶殼，綴兔子圖案白色大明火琺瑯錶面，搭載自家製3638型號自動上鏈機芯，動力儲存約168小時，黑色短吻鱷魚皮錶帶，防水約30米，限量50枚。（$681,000／BLANCPAIN／圖片品牌提供）

機芯複雜性可媲美萬年曆，而擺陀刻有兔子圖案和「癸卯」年。（圖片：品牌提供）

文化交匯　VACHERON CONSTANTIN

自1845年起，VACHERON CONSTANTIN有鑑中國剪紙藝術與瑞士剪影藝術（Scherenschnitt）有着異曲同工之妙，成就中國十二生肖傳奇系列創作。今年在金質錶盤上，以手工雕刻技藝雕成中國傳統花卉圖紋，並採用半嵌入式設計呈現浮雕圖案，錶面中央的鉑粉紅金生肖「兔」圖案。

Metiers d'Art藝術大師系列︰錶徑40毫米，玫瑰金錶殼，手工雕刻和大明火琺瑯工藝粉紅金兔子錶面，搭載自家製2460 G4自動上鏈機芯，動力儲存約40小時，啡色密西西比鱷魚皮錶帶，防水約50米，限量9枚。（$915,000／VACHERON CONSTANTIN／圖片品牌提供）

幸運兔 DIOR

以Metiers d'Art工藝把經典Dior Toile de Jouy圖案的形態，綴飾同樣代表幸運的蜻蜓圖案，並利用藍色砂金石呈現繁星滿空的景象，完全感受到高貴的詩意美！

Grand Soir系列腕錶︰錶徑36毫米，精鋼錶殼，綴砂金石、珍珠母和18K黃金Toile de Jouy圖案錶面，搭載自動上鏈機芯，動力儲存約42小時，米色緞面鑲鑽錶帶，防水約30米，限量88枚。（$300,000／DIOR／圖片品牌提供）

深藍色半透明錶背，配上DIOR的標誌，簡約而隆重。（圖片：品牌提供）

大明火水墨畫　PIAGET

在過去11年，PIAGET無間斷地以Altiplano時計向農曆新年致敬，並以大明火掐絲琺瑯來呈現每年生肖圖案，今年兔年款式如像水墨畫般為此系列中最後一個生肖，畫上完滿句號。

Altiplano系列兔年特別版腕錶︰錶徑38毫米，鑲鑽白金錶殼，大明火掐絲琺瑯白色兔子圖案錶面，搭載自家製430P超薄手動上鏈機芯，動力儲存約43小時，黑色鱷魚皮錶帶，防水約30米，限量38枚。（$535,000／PIAGET／圖片品牌提供）

既可愛又高雅　TAG HEUER

選用紅、黑與金配色去呈現兔子既可愛又高雅，黑色錶面印有兔子柔軟皮毛的綫條，而錶背上的藍寶石水晶玻璃鏡中有一隻紅色兔子的印刷圖案。

Carrera系列兔年限量版腕錶︰錶徑44毫米，拋光緞面打磨精鋼錶殼，黑色錶面，搭載自家製HEUER02自動上鏈機芯，動力儲存約80小時，黑色小牛皮錶帶，防水約100 米，限量500枚。（$56,000／TAG HEUER／圖片品牌提供）

錶背的水晶玻璃鏡中有一隻紅色兔子的印刷圖案。（圖片：品牌提供）

曙光初現　ULYSSE NARDIN

品牌運用傳承數個世紀的內填琺瑯（champleve）工藝，將藝術大師筆下的靈兔在溫暖金色曙光初現的田園畫面，生動呈現於錶面。
 

Classico列系列靈兔生肖腕錶︰錶徑40毫米，玫瑰金錶殼，兔子圖案內填琺瑯錶面，搭載自家製UN-815自動上鏈機芯，動力儲存約80小時，黑色鱷魚皮錶帶，防水約50米，限量88枚。（$380,400／ULYSSE NARDIN／圖片品牌提供）

酒紅色的心　IWC

品牌深懂中國人喜愛酒紅色的心，更在錶背鐫刻「2023 YEAR OF THE RABBIT」字樣和鍍金兔子造型加持的擺陀，令賀年錶更添中國傳統色彩呢！

Portugieser系列中國新年特別版腕錶︰錶徑40毫米，精鋼錶殼，酒紅色錶面，搭載自家製82200型自動上鏈機芯，動力儲存約60小時，酒紅色漸變錶帶，防水約30米，限量500枚。（$64,000／IWC／圖片品牌提供）

產品查詢︰BLANCPAIN（2302 6888）、DIOR（2463 2768）、HARRY WINSTON（2868 6877）、IWC（2918 1851）、PIAGET（2302 6888）、TAG HEUER（2295 0200）、ULYSSE NARDIN（2739 2333）、VACHERON CONSTANTIN（2104 3311）

開啟hket App，閱讀全文

撰文 : 黃鑑江

欄名 : 型男玩物誌

相關文章

2023三文魚色錶面大熱！　Patek Philippe 3大作掀復古錶風潮
2023/01/18
2023三文魚色錶面大熱！　Patek Philippe 3大作掀復古錶風潮
軒尼詩夥拍藝術家嚴培明 推出限量版干邑
2023/01/16
軒尼詩夥拍藝術家嚴培明 推出限量版干邑
【Netflix劇集】占士邦再展天才偵探本色 《神探白朗：抽絲剝繭》暗諷荒唐富豪
2023/01/15
【Netflix劇集】占士邦再展天才偵探本色 《神探白朗：抽絲剝繭》暗諷荒唐富豪

你可能感興趣

2023三文魚色錶面大熱！　Patek Philippe 3大作掀復古錶風潮
14:35 2023/01/18
2023三文魚色錶面大熱！　Patek Philippe 3大作掀復古錶風潮
軒尼詩夥拍藝術家嚴培明 推出限量版干邑
19:25 2023/01/16
軒尼詩夥拍藝術家嚴培明 推出限量版干邑
【Netflix劇集】占士邦再展天才偵探本色 《神探白朗：抽絲剝繭》暗諷荒唐富豪
22:00 2023/01/15
【Netflix劇集】占士邦再展天才偵探本色 《神探白朗：抽絲剝繭》暗諷荒唐富豪

最新專欄文章 更多

全新純電SAV　BMW iX1 xDrive30雙雙登場
今日
全新純電SAV　BMW iX1 xDrive30雙雙登場
彭于晏成名仕代言人 馬爹利推出限量兔子頭干邑
2023/01/19
彭于晏成名仕代言人 馬爹利推出限量兔子頭干邑
2023三文魚色錶面大熱！　Patek Philippe 3大作掀復古錶風潮
2023/01/18
2023三文魚色錶面大熱！　Patek Philippe 3大作掀復古錶風潮
【Netflix韓劇】《黑暗榮耀》網上熱爆 宋慧喬做冷血復仇女神演技獲讚
2023/01/16
【Netflix韓劇】《黑暗榮耀》網上熱爆 宋慧喬做冷血復仇女神演技獲讚
軒尼詩夥拍藝術家嚴培明 推出限量版干邑
2023/01/16
軒尼詩夥拍藝術家嚴培明 推出限量版干邑
農曆新年 生肖 時裝服飾 鐘錶 鐘錶 Dior

上一篇文章

全新純電SAV　BMW iX1 xDrive30雙雙登場

下一篇文章

【元宇宙狂熱】 虛擬世界玩「膠戰」遊戲？ 電盈、恒生、港鐵勢掀新一波熱潮
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【元宇宙狂熱】 虛擬世界玩「膠戰」遊戲？ 電盈、恒生、港鐵勢掀新一波熱潮
【元宇宙狂熱】 虛擬世界玩「膠戰」遊戲？ 電盈、恒生、港鐵勢掀新一波熱潮
【自願醫保】扣稅額不等於直接慳稅？ 一文了解自願醫保須知事項
【自願醫保】扣稅額不等於直接慳稅？ 一文了解自願醫保須知事項
彭于晏成名仕代言人 馬爹利推出限量兔子頭干邑
彭于晏成名仕代言人 馬爹利推出限量兔子頭干邑
博客 - 一個「進可攻、退可守」的危疾方案
一個「進可攻、退可守」的危疾方案
【理財個案】月儲兩萬已買逾30萬股票 另有25萬如何改善資產配置?
【理財個案】月儲兩萬已買逾30萬股票 另有25萬如何改善資產配置?
【強積金】積金聚財不求人 詳解3種自願供款的利與弊
【強積金】積金聚財不求人 詳解3種自願供款的利與弊
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款