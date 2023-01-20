戴新年錶過一個好年　檢閱錶界新年新「兔」路

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當然，我知你不吃這一套，不過新一年（尤其兔年），給自己先行前一步的氣量，感受一下在別人手中，如何將華人過年習俗、中國十二生肖傳統變成中西文化交匯，化成與別不同的工藝傑作。當然，在錶界這些套路離不開大明火琺瑯工藝、精雕細琢栩栩如生的浮雕、鑲鑽包金紅袍加身的華貴，又或帶有好意頭的限量數字。但新年不就是要送舊迎新，願祝大家繼續努力吐氣揚眉吧！
金兔 HARRY WINSTON
鑽石之王以18K玫瑰金勾勒兔子輪廓，並精心挑選鑽石點綴錶圈。錶面上以人手灑落大量金粉，是以都是獨一無二。
農曆時計 BLANCPAIN
由2012年開始，BLANCPAIN推出Villeret中華年曆腕錶，其機芯複雜性可媲美萬年曆，糅合中華傳統、農曆曆法和了陽曆，以白色大明火琺瑯錶面，呈現十二時辰、日期、月份、閏月、十二生肖，以及五行和十天干等中國傳統曆法。
文化交匯 VACHERON CONSTANTIN
自1845年起，VACHERON CONSTANTIN有鑑中國剪紙藝術與瑞士剪影藝術（Scherenschnitt）有着異曲同工之妙，成就中國十二生肖傳奇系列創作。今年在金質錶盤上，以手工雕刻技藝雕成中國傳統花卉圖紋，並採用半嵌入式設計呈現浮雕圖案，錶面中央的鉑粉紅金生肖「兔」圖案。
幸運兔 DIOR
以Metiers d'Art工藝把經典Dior Toile de Jouy圖案的形態，綴飾同樣代表幸運的蜻蜓圖案，並利用藍色砂金石呈現繁星滿空的景象，完全感受到高貴的詩意美！
大明火水墨畫 PIAGET
在過去11年，PIAGET無間斷地以Altiplano時計向農曆新年致敬，並以大明火掐絲琺瑯來呈現每年生肖圖案，今年兔年款式如像水墨畫般為此系列中最後一個生肖，畫上完滿句號。
既可愛又高雅 TAG HEUER
選用紅、黑與金配色去呈現兔子既可愛又高雅，黑色錶面印有兔子柔軟皮毛的綫條，而錶背上的藍寶石水晶玻璃鏡中有一隻紅色兔子的印刷圖案。
曙光初現 ULYSSE NARDIN
品牌運用傳承數個世紀的內填琺瑯（champleve）工藝，將藝術大師筆下的靈兔在溫暖金色曙光初現的田園畫面，生動呈現於錶面。
酒紅色的心 IWC
品牌深懂中國人喜愛酒紅色的心，更在錶背鐫刻「2023 YEAR OF THE RABBIT」字樣和鍍金兔子造型加持的擺陀，令賀年錶更添中國傳統色彩呢！
產品查詢︰BLANCPAIN（2302 6888）、DIOR（2463 2768）、HARRY WINSTON（2868 6877）、IWC（2918 1851）、PIAGET（2302 6888）、TAG HEUER（2295 0200）、ULYSSE NARDIN（2739 2333）、VACHERON CONSTANTIN（2104 3311）
撰文 : 黃鑑江
欄名 : 型男玩物誌