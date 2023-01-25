【強積金】最受歡迎MPF基金 宏利大贏家 永明滙豐均上榜

雖然環球股市在2022年經歷大幅調整，但港人在強積金投資上依然保持紀律，並展現出對中港股市的信心，皆因全年資金淨流入最多的MPF基金類別，仍然是中港股票基金，遠遠拋離第二位的保守基金。

根據積金評級的數據，去年中港股票基金共吸資215.65億元，排第二的才是貨幣市場基金（包括保守基金）共吸資128.38億元，排第三的是俗稱「懶人基金」的預設投資策略當中的核心累積基金。

那麼，以個別基金而言，最吸金的又是哪一隻？

2022年MPF資金流

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最吸金10大榜 宏利佔6隻

宏利是大贏家，去年10隻資金淨流入最多的MPF基金，6隻來自「宏利環球精選（強積金）計劃」，最多是其保證基金，共錄得46.26億元淨買入。但打工仔並非一面倒看淡大市，有不少股票基金都上榜，例如宏利MPF康健護理基金、宏利MPF香港股票基金等。

除宏利之外，「永明彩虹強積金計劃」及「滙豐強積金智選計劃」各有兩隻基金上榜，而且分別都是保守基金與股票基金各一隻。

宏利、滙豐、永明及友邦都是目前市佔率最大的積金商，資金流進出自然龐大。基金固然吸金多，但它們過去的表現又如何？是否值得打工仔買入？本網對對市佔率首4位的強積金計劃，進行10年、5年、3年及1年表現的詳細分析，並每月更新，最新數據詳見︰

【MPF】宏利強積金10年表現大檢閱 29隻基金點揀好？ 有3隻是長期冠軍（2023年1月更新）

【MPF】滙豐強積金10年表現大檢閱 懶人基金全行第一 美股基金長期跑贏中港股（2023年1月更新）

【MPF】永明彩虹強積金10年表現大檢閱 環球股票、混合基金長線跑出 港股基金狀態下滑 （2023年1月更新）

【MPF】友邦強積金10年表現大檢閱 23隻基金點揀好？ 美股表現去年第一（2023年1月更新）

【退休積滿Fund】3種MPF自願性供款大比併！哪種隨時拎錢？哪種可扣稅？立即收睇！

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