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29歲作家年薪40萬美元 不會花錢在5件事上 教年輕人逃離「月光」

個人增值 09:30 2023/01/27

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存錢可謂當代年輕人的羈絆，生活中總是充滿花錢的誘惑，令不少年輕人步入社會多年仍無法逃脫「月光族」。但同是20多歲的美國自由職業作家卻沒有為存錢所困，她不但用收入實現夢想，還有閑錢來投資，實現資本增值。

據CNBC報道，Alexandra Fasulo是一位自由職業作家，主要通過幫客人撰寫博客、新聞稿和網站内容實現收入，在2018年，她已經實現6位數收入。她深知通過自由職業無法一直保持高收入，因此她開始計劃存錢和投資，為何她既能享受生活也能存到錢？她表示，以下是她絕對不會花錢的5件事︰

1. 新的名牌衣服和手袋
Fasulo表示，她通常都會在舊貨店購物，很少因為追逐潮流而買新出的名牌衣服和手袋。她給自己定的規則是每年不能用超過2500美元（約19500港元）來購物，這能為她每年存下不少錢。另外，她還會將自己不穿的舊衣服捐贈出去，為環保出一份力。

2. 無補貼的機票
眾所周知，用信用卡簽賬通常都會贈送飛行里數。由於Fasulo在食物和旅行上花費很多，並且通常用信用卡支付，因此她累積了很多飛行里數，通常她買機票都能用這些飛行里數抵消，比直接購買節省不少錢。她還説道，雖然信用卡需要每年300元的年費，但這個方式能為她節省約2000元的旅行開支，這確實是一種著數的方式。

3.租屋
Fasulo表示，截止目前她一共有三處房產，現在自己居住的是她買的第一處房產，其後買的兩個住處用於出租。這兩處出租的房屋都有長期的租戶，他們的租金可以覆蓋這兩處住所的費用。Fasulo還説道，雖然現在住的房還要繼續還貸款，但比出去租屋會便宜很多。

4.在晚上8點之後飲酒
通常大家都會在晚上或凌晨去酒吧喝酒，但Fasulo表示，雖然她也很喜歡酒吧，特別是去旅行的時候，但她不會在晚上8點之後才下單，因為越早下單，食物會越便宜，至少可以節省三分之一錢。

5.在距離目的地3英里内坐的士
乘坐交通工具也是生活中一筆不經意的大開銷，早前香港很多公共交通也紛紛宣佈加價，生活支出在不斷提升。Fasulo在使用交通工具方面也有為自己設定一個限制，Fasulo表示，如果要去的目的地不超過3英里，她就會選擇行路，而不是坐的士，這既能運動，也能節省30美元的士費，這個規則每個月為她在交通方面節省超過300美元（約2300港元）。

 

責任編輯：梁政琪

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