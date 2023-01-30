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【跨境理財通】8大銀行優惠獎賞 豁免匯款收費 / 0%基金認購費

個人增值 10:50 2023/01/30

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隨著内地與香港恢復通關，大家前往銀行辦理服務將會更便利，有助於帶動跨境理財通的發展。多間銀行也相應推出多項跨境理財通優惠獎賞，包括開戶現金回贈、匯款收費優惠、基金認購費優惠及外幣兌換優惠等。另外，跨境理財通分為南向通（内地居民參與）和北向通（香港居民參與），兩者均有相關優惠獎賞涉及，以下將比較8間銀行的優惠獎賞。

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主要推出南向通優惠的銀行有星展銀行、大新銀行和恒生銀行。關於南向通客戶投資優惠，大新和恒生都有推出基金認購交易可享0%認購費優惠。在匯款方面，集友和大新都有推出推廣期内，兩地銀行間匯款收費豁免。

本次比較的銀行中，推出南向通優惠佔多數，北向通優惠中，上海商業銀行和恒生銀行均有推出匯款專戶和投資專戶「一對一」户口绑定現金獎賞，其中恒生銀行更可獲高達550元現金獎賞。

其中有5間銀行同時推出南向通和北向通優惠，分別是恒生銀行、渣打銀行、建行亞洲、滙豐銀行和集友銀行。其中渣打銀行南向/北向通和建行亞洲北向通都推出開戶獎賞，只要成功開立賬戶即可享500元獎賞，渣打銀行是500元現金回贈，建行亞洲是500元超市禮券獎賞。

 

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