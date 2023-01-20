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【利是金額】港人4年來最疏爽 平均每封$100或以上人數歷來最多 更多人料今年多收利是 / 今年加薪

個人增值 17:32 2023/01/20

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農曆新年將至，派利是乃中國傳統習俗之一。香港研究協會負責人指出，市民今年派利是的預算四年來最「手鬆」，新年消費意欲及加薪預期亦有明顯改善，兩成四派利是市民增利是預算，逾四分一市民預計今年會獲加薪，主要調查結果如圖所示︰

2023利是及消費調查

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市民趨「疏爽」  
針對「派利是」組別，有兩成四預計今年封利是的總金額會較去年多，按年升12%，表示「減少」 的佔一成三，按年跌12%。增加封利是開支的人數比例，四年來首次多過減少的人。

利是每封$100比例增
至於平均每封利是的金額，綜合而言，20元金額利是比例維持穩定，10元下跌，100 元或以上則上升，並升至調查以來新高，表示「不打算派利是」及「無意見」的則共佔一成，結果亦顯示，今年平均每封利是的金額有所增加。

四成市民增消費 
新年消費方面，調查指有約三成半受訪者預計今年消費總額較去年增加，認為會減 少的佔約2成7。調查又將消費分成7個分類，其中包括「外出用膳／外賣／到會」、「本地酒店旅舍」、「個人護理服務」、「娛樂及消遣」及「零售商品」5個分類的開支按年回升，當中以旅遊的升幅最為顯著， 反映今年新春消費市道會迎來明顯的復甦。

預期加薪更「手鬆」
香港研究協會於 1 月 5 至 17 日成功訪問了 1007 名 15 歲或以上市民，以了解市民對利是錢及新年消費的意見。調查亦透過與過去同類調查結果作比較， 以進一步了解市民意見的變化。香港研究協會負責人指出，市民今年派利是的預算四年來最「手鬆」，新年消費意欲及加薪預期亦有明顯改善，估計與香港取消大部分防疫措施，加上與內地、 海外回復正常通關，帶動市民對經濟展望轉趨樂觀有關。 

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