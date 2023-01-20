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【元宇宙狂熱】 虛擬世界玩「膠戰」遊戲？ 電盈、恒生、港鐵勢掀新一波熱潮

博客 15:17 2023/01/20

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送虎迎兔，今日是本專欄在虎年最後一篇，謹祝讀者新春大吉，家宅平安！告別虎年、迎接兔年之際，薑餅人發現，很多品牌都大打虛擬戰線。有銀行趕著虛擬幣新浪潮，推出NFT銀包用作新年派利是，也有電訊公司推出「元宇宙」遊戲求職，甚至連港鐵，也推出了「元宇宙站」，將搭客帶進未來車站，了解虛擬港鐵站的構造。看來元宇宙真的要走到日常生活之中了，大家做好準備了嗎？

元宇宙銀行及交通
一向以傳統見稱的恒生銀行，繼進軍Sandbox開首家元宇宙分行，成為了首家本地零售銀行為客戶推出NFT銀包。錢包「 HS3 」，透過應用Web 3.0的區塊鏈技術，可將NFT儲存於錢包中，並以限量版財神NFT作為「e利市」的其中一份抽獎獎品。NFT對普羅大眾而言也是一項嶄新物品，要如何教育大眾，就很考恒生市務團隊的功力了。不過鑑於這個NFT錢包，只能收藏恒生所發的NFT，也難以有任何升值潛力。

而作為香港最大型集體運輸工具一一港鐵，也從實體走到虛擬世界，於一月中開通了一個新的「元宇宙站」。當然，車站不是實體存在，而是在Sandbox開設，不知道在虛擬世界中，有沒有一條港鐵路軌和港鐵列車，可以讓Avatar們搭車由一個地方到另一個地方呢？

未來車站復刻「彩虹」
這個元宇宙站當然無得搭車，但有五大景點可一看未來港鐵站的樣子。車站大玩未來概念，玩家們會看到展現創新科技概念的車站設計，例如全像投影資訊屏幕、和不同種類的機械人等，都突破大家對現實車站的想象。最特別的是車站，以太陽能為主，配以植物，讓車站不再冷冰冰。更有趣的是，港鐵竟透過元宇宙，復刻80年代的彩虹站，還在售票大堂放上了第一代車票售賣機，令人不禁惋惜這些都是網絡上虛擬的設計，而不復存在於真正彩虹站。

    點擊圖片放大

虛擬世界玩「膠戰」遊戲兼求職

除了港鐵，現在連Viu TV節目「膠戰」也有元宇宙版本，說的就是電盈與香港電訊推出的元宇宙項目 Futurera，讓用戶可以在內玩「膠戰」曾出現過的7個遊戲，還可以透過Futurera求職，有機會與MIRROR成為同事！公司希望創新求職方法能為元宇宙開拓新方向，突破純粹娛樂的模式。若此舉行得通，未來又是否可以在元宇宙公司總部上班？賺的會是什麼貨幣的薪水呢？

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撰文 : 薑餅人

欄名 : 電玩透視

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