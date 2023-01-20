【品牌2023】全球500大品牌出爐 Amazon超越Apple成冠軍 5間港企入圍

打造出人人追隨的成功國際品牌，為全球企業的重要任務。不論對於投資還是集合大眾目光，品牌價值對企業而言大於一切，亦是追求價值投資的大家最關注的。2023年全球500大品牌出爐，當今世上最具價值的品牌，亞馬遜，在價值下降510億美元的情況下，仍登上冠軍之位，使蘋果退居第二位。如圖所示︰

全球最具價值品牌

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根據Brand Finance 2023年世界上最有價值品牌，頭10個品牌依次為亞馬遜、蘋果、谷歌、微軟、沃爾瑪、Samsung、中國工商銀行、Verizon、特斯拉和TikTok，都是國際知名的品牌。另外，比亞迪是排名中增長最快的品牌，增長 57% 至超過 100 億美元。銀行業亦在排名中的佔最多數量品牌。

5間港企入圍

香港的表現亦出色，今年有兩間新入圍港企，亦有多間中國企業上榜。至於美國繼續在排名中佔據主導地位，美國企業於500強品牌有 200 多個上榜，佔排名總值的一半。中國則是品牌品牌總價值第二大的國家，品牌總價值為1.4萬億美元，按年下降9%，即看圖列所示:

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雖然中國排第二，但上榜的78個中國品牌，已貢獻全球總價值的18%。次之的國家是德國（24 個品牌，6%）、日本（32 個品牌，5%）、法國（31 個品牌，5%）、英國（23 個品牌，3%）以及韓國和加拿大， 其中15個和12個品牌分別貢獻2%的排名價值。可見世界各地的實力懸殊。

蘋果、微軟、三星撐起科技品牌價值

科技產業長遠前景大家都看好，目前亦是最大的行業。儘管2023 年科技行業價值下降6%，但相關價值仍佔前 500 強價值的六份之一。年內共有 48 個科技品牌入選，相比2022年的50間，僅Snapchat 和推特跌出榜外，即看圖片的品牌產業分佈及世界地區品牌︰

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其餘價值下跌的科技品牌，包括三星、阿里巴巴、Facebook和微信。科技品牌的價值主要來自三大排名保持靠前的科技公司， 包括蘋果（品牌價值下降 16% 至 297.5 億美元）、微軟（品牌價值增長 4% 至 191.6 億美元）及三星（品牌價值下降 7% ，至997 億美元），三者的價值總計已佔約科技行業的一半。

另外，第四大最具價值科技品牌是華為（品牌價值下降 38% 至 443 億美元）。Instagram排名26位，去年排名47位，品牌價值為$47,439美金，價值按年增加41.7% ，連續兩年保持AAA+的評級。

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