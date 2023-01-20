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【強積金】積金聚財不求人 詳解3種自願供款的利與弊

博客 10:57 2023/01/20

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上個月提到僱主可如何善用強積金自願性供款，做到「搶人才」和「留人才」。說到底，強積金是全港打工仔主要的退休收入來源；亦即是說，所累積的強積金會直接影響退休生活的質素。

所以，如果僱主作出自願性供款，讓僱員的退休生活更有保障，那僱員對公司的歸屬感定會有增無減。其實自願性供款不但只局限於僱主層面，僱員亦可以出一分力。那麼，我們先了解一下何謂僱員自款性供款。

僱員可以透過三種方式作出自願性供款︰

  • 1. 供款帳戶自願性供款︰顧名思義，就是指僱員可透過僱主，於現有的強積金供款帳戶內作出額外的自願性供款
  • 2. 特別自願性供款︰計劃成員可直接向受託人開立特別自願性供款帳戶，無需透過僱主，直接作出額外供款
  • 3. 可扣稅自願性供款︰和特別自願性供款一樣，計劃成員需向受託人開立可扣稅自願性供款帳戶，而帳戶持有人於該帳戶作出的自願性供款，均可享有薪俸稅或個人入息課稅的稅務優惠

哪一種的自願性供款最好？當然，不同的自願性供款各有利弊，讓我在此簡單介紹一下︰

不同自願性供款各有利弊

    點擊圖片放大

強積金自願性供款和其他金融產品一樣，沒有最好，只有最合適。僱員應該因應自己的需要及儲蓄習慣，揀選最合適的自願性供款方式，並按照自己理想的退休生活，計算出每月的供款金額。

強積金作為退休儲蓄金融產品，優勢在於長線投資和平均成本法。所以，越早策劃，為退休儲備帶來的複利效應將會令回報更可觀。

新一年開始，亦是最好時機檢視一下儲蓄目標和進度，勿讓計劃跟不上變化。祝大家積金聚財！

 

＝＝＝＝＝

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撰文 : 謝志雄 Alvin 萬通保險退休金及僱員福利部主管

欄名 : 保險DNA

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