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彭于晏成名仕代言人 馬爹利推出限量兔子頭干邑

博客 18:56 2023/01/19

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除了可以買馬爹利干邑送禮外，還可以到天龍軒品嘗飛凡新春菜單。

每年農曆新年，馬爹利均會推出與生肖有關的限量版干邑。今年就請來法國傳統水晶品牌DAUM參與是次L’Or de Jean Martell的限量版酒設計。

DAUM是一個擁有144年歷史的法國水晶品牌，它們選用的原料可使水晶呈現出獨特的半透明潤澤感，更可在不同光線下散發出繽紛色彩。

今次瓶塞採用兔子頭像，並塗上干邑晶瑩剔透的琥珀顏色。DAUM其中一個獨特之處是每件水晶的底部，亦會手工雕刻工匠的名稱，這次的聯乘也不例外，瓶塞的兔子頭像背面亦刻有Martell以及Daum的字眼；而瓶身同樣印上金色兔子圖案。

自1715年起，馬爹利一直致力釀製優質干邑，像L’Or de Jean Martell就蘊含了1,400種生命之水。今次的限量版，就加入8種於不同的兔年年份陳釀的生命之水，巧妙地為這枝兔年限量版賦予更深的意義。

香港地區僅限量發售24瓶L’Or de Jean Martell，而瓶頸上亦刻有獨特編號，獨一無二。 

Info

L’Or de Jean Martell癸卯兔年生肖限量版

售價：$84,000

銷售點：LeCercle by Pernod Ricard（查詢：cs@le-cercle.hk）

    點擊圖片放大

夥拍天龍軒推飛凡新春菜單

此外，馬爹利亦聯同米芝蓮二星餐廳天龍軒推出馬爹利飛凡新春菜單，為顧客提供6道以海鮮為主的菜式，大部分更以馬爹利的干邑入饌。像馬爹利螺花的靈感，就源自傳統的辣酒煮花螺，採用了螺味鮮明的智利白螺並將其油泡，再加入馬爹利名仕略炒。

干邑大船渡灣蠔則將生蠔先經油炸，再燴入馬爹利藍帶干邑醬汁，味道甜美，配Cordon Bleu，雖然干邑比較辣，但這般甜辣混合，感覺也不錯。龍蝦湯蔥米煎龍蝦加入了馬爹利藍帶，目的是在煮龍蝦的過程中去除腥味。而在龍蝦上碟之際，再注入小量馬爹利藍帶於湯汁內，可增添風味。還有甜品雨花酒心丸子，也加入了馬爹利V.S.O.P製作。

在新春期間，吃著龍蝦、鮑魚、花菇、花膠，配著馬爹利干邑，但願這一年疫症遠離全球，大家一切順順利利。

Info

馬爹利飛凡新春菜單

供應日期：2月6日至4月9日

地址：天龍軒（九龍柯士甸道西1號香港麗思卡爾頓酒店102樓）

電話：2263 2270

6道菜：天龍獻粹（名仕凍醉雞、馬爹利螺花、芝士烤帶子）、干邑大船渡灣蠔、龍蝦湯蔥米煎龍蝦、30頭南非吉品鮑魚伴花菇、花膠星斑魚蓉糯米飯、天龍甜品薈萃（雨花酒心丸子、鳳梨酥、椰汁眉豆糕）

收費：每位$1,960／$2,360（配以馬爹利藍帶、馬爹利名仕和馬爹利X.O各一杯），另收加一服務費。

    點擊圖片放大

節慶限量版干邑

馬爹利也邀請了德國籍插畫家Christoph Niemann為馬爹利藍帶 (Cordon Bleu)、名仕 (Noblige) 和VSOP 設計全新節慶包裝。前者是一款集過百滴生命之水而成的新包裝，Noblige和VSOP則以中國七巧板組合成一隻小兔子，迎接癸卯兔年的蒞臨。

馬爹利藍帶 (Cordon Bleu) 原價$2,150/ 特價$1,750（特價至30/1）

馬爹利名仕 (Noblige) 原價$798/ 特價$678（特價至30/1）

查詢：Watson’s Wine（2526 2832）

馬爹利藍帶 (Cordon Bleu)(圖片：酒莊提供)

馬爹利名仕 (Noblige) (圖片：酒莊提供)

 

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撰文 : 何小雲

欄名 : 型男玩物誌

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