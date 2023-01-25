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新世代獨特工作態度 習慣不安穩 搵工要符合人生價值觀 經濟衰退無阻7成人想辭職

個人增值 13:00 2023/01/25

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對於已身任管理層的人，近幾年可能都感到相當難請人，尤其覺得難以聘請可做得久的員工。所謂「做得久」的定義，可能只是兩年，因為現在兩年不轉工、又幫得手的員工，真的買少見少。不同世代之間的文化差異或許能解釋這一切，外國有調查及分析顯示，Z世代（18至25歲）中有不少人者是在疫情的混亂期間展開職業生涯，習慣了不安穩，他們也更重視堅持自己的價值觀，造就了頻繁的轉工。

愈年輕 想轉工比率愈高
美國CNBC引述Linkedln的調查指，72%的Z世代及66%千禧世代（26至41歲）都計劃在未來12個月轉換工作，相比之下，X世代（42至57歳）及嬰兒潮世代（58-76歲）分別只有55%及30%計劃轉工。

即使可能出現經濟衰退，這都毋阻新世代以更高速度轉換工作的計劃。LinkedIn 就業和職業發展總編輯Andrew Seaman指出︰「年輕世代已經習慣了經濟動盪和勞動力市場的過山車狀況。許多年輕員工明白工作是不穩定的。」但他認為︰「這有助培養一個人的信心，因為他們已為最壞的結果做好準備。」

還在弄清楚自己想要什麼
報導指出，Z世代中的許多人是在疫情最嚴重的時候、在混合或遠程工作環境中開始他們的職業生涯，他們至今仍在試驗階段，想弄清楚自己想從工作中得到什麼。Linkedln首席經濟學家Karin Kimbrough稱︰「他們更熱衷於找到一份符合自身個人價值觀的工作，並且相信換工作有助實現目標。」

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