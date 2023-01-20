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WeLab Bank×Tesla 限時「0息貸款」 加碼獎賞1.5厘高息活期存款 有何特別條件？

精明消費 11:11 2023/01/20

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WeLab Bank繼上月公布與Tesla組成策略合作夥伴後，近日推出最新一波合作計劃，是「限時優惠Tesla專屬0息貸款」，為特選車主及指定機構職員提供貸款實際年利率劃一 0%，合資格客戶更可享包括免費充電、1.5% 高息活期年利率以及智動理財顧問GoWealth起步資金300元 ，回贈總額高達7,800元。

0息貸款
即日起至2023年2月16日，只要客戶是特選Tesla 車主或指定機構職員，即可以優惠碼「TWFREE」申請私人貸款購置Tesla Model 3 及 Model Y，一經確認後即享貸款實際年利率劃一 0%，無須提供牌簿，手續全程app內辦妥，WeLab Bank稱最快一日過數 ，但有以下條件︰

1. 需為特選Tesla車主或指定機構職員
2. Tesla會特別通知特選車主，至於指定機構職員，則需提供證明
3. 申請 WeLab Bank 私人貸款及不多於車價之貸款額
4. 以客戶所上載之Tesla 車款認購證明為準
5. 最終獲批的息率將視乎銀行對客戶的信用評估和審批結果
6. 必需於批核成功後的7日內提取貸款
7. 提取貸款額必須於提取貸款後3個月內用於購置Tesla汽車，否則此貸款之實際年利率將於第4期供款之供款日或之前更改為20%，並不作另行通知。


3大加碼獎賞

1. 免費充電6個月
若貸款年期不多於 36 個月，更可尊享WeLab Bank獨家免費充電六個月，憑 WeLab Debit Card 於 Tesla 超級充電站購買充電服務、於 Tesla 網上商店購物或訂閱 Tesla 尊享網絡服務，均可享100% 現金回贈禮遇，總回贈上限達  3,000 元，若全數用於充電，相當於免費充電行駛 1,800 公里行程。其中，每月回贈額為 500元，於整個優惠期內可獲高達3,000元現金回贈額。

2.1.5厘高息活期年利率
無論客戶貸款年期長短，只要成功以「TWFREE」申請及提取私人貸款，客戶在WeLab Bank核心賬戶的首 30萬元活期存款，均可在一年內賺取 1.5% 高息。

3. 300元 GoWealth 起步資金
同時優惠期内用GoWealth投資達1000元，即可享GoWealth 300元起步資金，親自體驗結合了WeLab Bank 金融科技優勢和安聯投資專業基金知識的財富管理服務。

詳情可參閲：按此

 

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