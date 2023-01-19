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【PayMe優惠】滙豐AR遊戲許願大抽獎 頭獎$123,000獎賞錢 即拎PayMe滿$10減$5券

精明消費 18:00 2023/01/19

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新春將至，迎接兔年大家都有新的願想達成。獲取好運得到意外之財相信是每個人的心願，在許願同時能抽獎，正正滿足香港人心中所想。滙豐推出「1.23 Go Goal Day」大抽獎，以AR技術創造「7,000,000人的許願樹」網上遊戲 ，送出總值$1,230,000獎賞及連串限定優惠，讓全港人共同祈求及抽獎。

由2023年1月16日至2月16日期間，完成遊戲後填寫及遞交登記表格，並使用任何一項指定滙豐產品及服務的限定優惠，即可參加大抽獎，頭獎可獨得$123,000「獎賞錢」(共一名)，二獎可贏走$12,300「獎賞錢」(共五十名)，三獎亦可贏走$1,230「獎賞錢」(共四百名)。玩完遊戲，即可以拎PayMe滿$10減$5券，有效期至3月31日。

    點擊圖片放大

使用投資、保險、消費、儲蓄及開戶等14項指定滙豐服務，即可享各種限定優惠。每項優惠最多獲抽獎機會1次，整個推廣期內每人最多可獲14次抽獎機會。14項指定滙豐服務及限定優惠包括：

1.信用卡    
本地餐飲單一簽賬滿港幣300元即可參加滙豐Reward+小遊戲，即時賺取高達$128「獎賞錢」
推廣期: 由2023年1月16日 至 2月5日

2.FPS「轉數快」    
用HSBC HK App經FPS「轉數快」派利是，有機會贏取高達港幣308元現金回贈。

3.PayMe    
於PayMe領取折扣優惠券，限期內消費滿港幣10元，即自動扣減港幣5元

4.手機開戶 
透過HSBC HK App開立滙豐One戶口只需5分鐘，即可享高達港幣300元現金獎賞。

5.定期存款
開立3個月港元新資金定期存款可享優惠年利率及額外高達港幣2,000元現金獎賞

6.滙豐卓越理財   
全新及現有滙豐客戶晉身滙豐卓越理財，可享價值高達港幣48,000元迎新獎賞

7.FlexInvest靈活智投  
新用戶首次投資享港幣100元PayMe優惠券，與好友分享可獲高達港幣500元PayMe優惠券

8.滙豐Trade25    
18-25歲投資者加入滙豐Trade25買賣港股、美股、中國A股及交易所買賣基金，每月只需港幣25元，可享$0買賣股票佣金4及$0平台費

9.滙豐保險    
投保指定保險計劃，首年保費可享高達6折優惠

10.單位信託基金    
全新基金客戶尊享0.68%交易認購費優惠5，不設交易限額。

11.結構投資產品／債券    
認購指定債券或結構投資產品達港幣50萬元，可獲港幣1,250元現金回贈，回贈更不設上限

12.外匯  
 兌換指定外幣可享高達1% 回贈，更有機會贏取你的夢想之旅

13.滙豐交易薈    
使用EasyInvest ，加入「滙豐交易薈」並完成最少一項股票交易，可於下個月開立1個月港元定期存款，享高達10％特惠年利率

14.Future Planner
與滙豐客戶經理或理財達人進行會面並使用Future Planner，可享高達港幣200元現金回贈 

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