提早退休會危害健康？ 語言記憶力下降38% 認知功能衰退 宜保持「有事做」

經過多年的節儉、儲蓄和勤奮工作，很多人都會選擇提早退休，雖然退休生活可以減少很多壓力，可以過更舒服自在的生活，但面臨的風險是智商、認知能力和記憶力將大幅下降。



據SmartAsset引述紐約賓漢頓大學一項研究發現，提前退休會加速老年人的認知能力，其中獲得退休計劃令更多老年人感到安穩，隨著時間推移，在退休後大概4年時，當時調查的對象智力一般下降1.7%。

認知功能是什麽？

1.語言記憶（Verbal memory）

2.抽象推理（Abstract reasoning）

3.發音流暢度（Phonemic verbal fluency）

4.語言語意流暢度（Semantic verbal fluency）

提早退休的利弊

提早退休的確能讓個人健康狀況更佳，相信很多打工一族都經常睡眠不足、不按時吃飯、久坐不運動等。但退休之後，離開繁忙的工作環境，這些問題似乎都能得到改善，每天所有時間都回歸個人，壓力將會減輕、飲食和睡眠得到改善，部分疾病和營養不良的狀況減少。更有研究報告指出，與退休前對比，經常飲酒的情況也減少。



但過於放鬆的退休生活往往也帶來不利，以上提到退休後對健康的益處可能無法抵消對大腦的消極影響。退休後意味著脫離社會活動，賓漢頓大學經濟學助理教授 Plamen Nikolov 説道，社會參與和聯繫是造成退休人士各項能力減弱的重要因素。



據SmartAsset引述2020年美國心理學會一項研究發現，一些中老年人，尤其是女性，在退休後脫離艱鉅的任務和目標，隨著年齡的增長，認知能力下降的風險更大。另外2017年的一項早期研究稱，近3000名調查參與者，在退休後基本認知功能出現下降，退休後語言記憶的下降速度比退休前快38%。



Nikolov 還説道，退休固然有好處，但它也有相當大的成本，老年人的認知障礙，即使不是嚴重虛弱，也會導致生活質量下降。

如何避免認知功能衰退？

相信很多提前退休人士的初衷是想擁有更多自由支配的時間，而不是幫自己按下暫停鍵，離開職場的規章約束，也不應該暫停自己全部活動。



積極參與社會活動：由於很多退休人士離開職場後，縮減很多社交機會。其實現時社會上有很多為中老年人而設的課程和活動，雖然離開職場，但仍可以通過參加這些活動來保持自己頭腦活躍。



保持「有事做」：其次最重要就是保持讓自己有事做，一旦停下來只休息，身體各項器官不活動，固然會引發衰退風險。可以選擇堅持自己的愛好，例如，堅持做每日計劃、堅持運動計劃、堅持跳舞或煮飯等等，堅持做一些自己感興趣的事情。

責任編輯：梁政琪



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