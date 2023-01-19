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【自願醫保】扣稅額不等於直接慳稅？ 一文了解自願醫保須知事項

博客 16:38 2023/01/19

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每到新課稅年度，便會出現鋪天蓋地的自願醫保（Voluntary Health Insurance Scheme，VHIS）宣傳，大打「扣稅優惠」的旗號，令人不禁心思思，想添購一份自願醫保慳稅。

但一般人或許傻傻分不清自願醫保、個人醫保的分別，亦看不懂「標準計劃」及「靈活計劃」，甚至不知道如何計算扣稅，10Life今次就整理一個懶人包，一次過解構自願醫保需知事項。

1. 扣稅額不等於直接慳稅 一家人投保扣稅計算例子
自願醫保最大的特點之一是可以扣稅，每名受保人稅務扣除的保費上限為8,000港元，意思並非指在每個課稅年度中直接扣稅8,000港元，而是需要將自願醫保保費乘以稅率，才是最終的扣稅金額，公式如下：

「自願醫保保費 x 稅率 ＝ 扣稅金額」

值得一題的是，納税人不論為自己或「指明親屬」購買自願醫保而繳付的保費，可在薪俸税和個人入息課税下獲得税務扣除。「指明親屬」包括納稅人配偶及子女、納稅人或其配偶的祖父母、外祖父母、父母和兄弟姐妹。

不妨參考以下陳先生一家的例子，看看保費、獲稅務扣除的款額，以及所節省稅款的分別：

    點擊圖片放大

如有需要，讀者可使用由税務局製作的簡單税款計算機

2 .慳稅視乎稅率及保費 每人每年最多慳1,360元
稅率與應課稅入息相關，自2018/19課稅年度起，標準稅率為15%，邊際稅率為2%、6%、10%、14%和17%。

不過，假如受保人的邊際稅率只有2%，即使每年可獲稅務扣除的款額達到8,000港元，每人每年亦只能慳稅160港元。另一邊廂，若以香港最高階的稅率17%、利用盡8,000港元的稅務扣除上限計，每人每年則最多可慳稅1,360港元。

3. 如何填寫報稅表？
自願醫保申請扣稅並不困難，可透過稅務易（eTAX）網上報稅平台或填寫實體報稅表時申請，當中列有清晰指示，只要在申請時勾選「根據自願醫保計劃保單繳付的合資格保費」，並填寫「合資格的保費」即可。

另外，雖然申請扣稅時無須繳交文件，但必須保留保費收據及年度保單6年（由有關課稅年度完結起計），以備稅務局查核。

4. 政府推出自願醫保計劃的目的
根據政府自願醫保計劃網站，自願醫保計的政策目標有3點，包括：

(a) 提升住院保險產品的保障水平；
(b) 為市民提供多一個選擇， 透過住院保險而使用私營醫療服務；及
(c) 長遠可望減低公立醫院壓力。

截至2022年3月31日 ，自願醫保保單的數目已超過100萬張，其中53%受保人為40歲以下。

5. 自願醫保計劃是什麼？自願醫保＝醫療保險+獲政府認證
自願醫保其實也是醫療保險一種，不過是由醫務衞生局認可。醫務衞生局先為自願醫保計劃訂立一項「遊戲規則」，只要保險公司推出的醫療保險符合所訂下的門檻，便會獲認證為「認可產品」，而產品價格由保險公司自行釐定，消費者可以自由選擇是否購買；而若果投保則可獲稅務寬減。

另外，保險公司登記參與自願醫保後，要在十年內，向現有醫療保險保單持有人，提供一次簡易的機會讓他們選擇是否轉移至自願醫保。

6. 自願醫保vs傳統醫保：兩者有何分別？
如上文提及，自願醫保計劃下的認可產品須由醫務衞生局認可，有官方機構把關。對比起大眾醫療保險，自願醫保有幾個新穎之處，包括承保未知的投保前已有疾病；承保8歲後才出現的先天性疾病，其他醫保少有；標準化的保障條款及細則，方便消費者比較產品。

7.「標準計劃」、「靈活計劃」有何分別？
自願醫保「標準計劃」產品的條款及保障由政府劃一釐定，並設有最低要求，如最低保障範圍及賠償金額，當中包括保證續保至100歲，而保障範圍擴展至包括投保時未知的已有疾病、於年滿8歲或以後出現或確診的先天性疾病等，並訂明非手術癌症治療，例如放射性治療、化療、標靶治療等。

在達到「標準計劃」的基本保障要求後，假如進一步將保障升級，例如提升細項的賠償上限、加入額外醫療保障等，便是「靈活計劃」。

8. 自願醫保邊間好？價錢是多少？
自願醫保已推出了3年，漸漸成為主流醫療保險產品。截至去年底，市場上有逾170個自願醫保計劃，為了讓消費者易於掌握產品的保障，10Life精算師以多達12個傷病個案，計算醫療保險的保障率，於2021年更優化評級方法，提升乳癌個案的醫療開支假設，並要求產品具有抗醫療通脹能力。

最後發現少於10%的自願醫保產品醫療保障評分滿分，兼展現抗醫療通脹特性，即全數保障和高額每保單年度賠償上限，意味市場上亦有自願醫保保障未盡如人意。若想知道得更多，大家不妨使用《產品解碼器》比較保障和價錢。

9. 購買醫保應留意保險公司聲譽及財務
雖然政府會監管保險公司的運作，但購買醫療保險時，保險公司的穩定性亦是考慮因素之一；即使保險公司沒有財政困難，但消費者仍需考慮它們可隨時離開香港市場。

由於醫療保險是每年續保一次，如保險公司選擇退出香港市場，又或不再售賣醫保產品，投保人便只能轉用其他保險公司。在這個情況下，新的保險公司會為投保人再次進行核保，轉投新公司的保單可能會較之前加設「不保項目」，或拒絕承保。

10. 自願醫保有何利弊？
自願醫保的優點和缺點，是消費者關心的議題。10life早前也有相關文章，讀者可以參閱〈【自願醫保計劃】價格透明可扣稅之外 利弊逐點分析〉。

 

【文章來源：10Life；原題：【自願醫保計劃懶人包】扣稅計算、扣稅點填、VHIS是什麼、優點 一文睇晒

10Life是個保險比較平台，為用戶提供專業及中立的保險資訊。10Life團隊有精算師、保險產品專家及醫生顧問，致力解構各種複雜的保險產品。我們着重對消費者重要的因素，釐訂保險產品的評分準則，透過客觀的數據分析，計算出保險產品的評分。

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