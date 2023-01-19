【行業前景】過去5年需求增長最大的工作 貨車司機列第四（附25大年薪普遍過10萬美元的工作）

打工仔經常考慮自己的工業未來發展如何，又希望轉行找到更好的機會，隨著疫情改變大家的工作模式，科技進步令不同工種的未來發展前景亦大有不同。LinkedIn最新報告發現，醫療相關人員、僱員經驗經理和貨車司機是美國最受歡迎的職業。LinkedIn 列出增過去5年需求增長最大的工作，貨車司機更列第四位，如圖所列:

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LinkedIn 年度 Jobs on the Rise 排名，為2018 年 1 月至 2022 年 7 月期間在其網站上需求增長最快的職位，且年薪普遍過十萬美金。LinkedIn 工作和職業發展總編輯Andrew Seama指出，貨車司機在幫助公司應對供應鏈問題方面，發揮著關鍵作用，反映疫情後各大公司現在正處於重新平衡階段，亦關注留住員工，使經濟衰退下業務不會受衝擊。

25 個上榜職位中，有 22 個提供遠程或混合工作機會，反映現時在緊張的勞動力市場中吸引和留住人才，靈活工作模式的需求增加。 而2023 年增長最快的 10 個工作崗位詳情如下:



1. 收入運營主管

職位描述：負責監督組織創收活動的各個方面，經常與銷售和營銷團隊密切合作，以確保上市戰略支持業務目標和收入增長。

年薪範圍： $70,000 - $300,000美元

當前性別分佈：女性佔 36%；64% 男性

熱門招聘地點：舊金山、紐約市、洛杉磯

2. 人力資源分析經理

職位描述：負責收集、分析和報告組織內與人力資源相關的數據，例如績效、流失和員工人口統計數據

年薪範圍： $41,600-$122,000美元

當前性別分佈： 50%女性；50% 男性

熱門招聘地點：紐約市、舊金山、華盛頓特區-巴爾的摩地區

3. 多元化和包容性(D&I)經理

職位描述常領導團隊，促進組織內的多元化、公平、包容和歸屬感相關的舉施。

年薪範圍： $60,000-$145,000美元

熱門招聘地點：紐約市、華盛頓特區-巴爾的摩地區、波士頓

4.貨車司機

職位描述：安全高效地運輸貨物，並定期檢查和維護車輛。

年薪範圍（根據Glassdoor）： 53,000-120,000 美元

當前性別分佈：女性佔 14%；86% 男性

熱門招聘地點：達拉斯、休斯頓、芝加哥

5. 僱員經驗經理

職位描述：僱員經驗經理負責監督組織內支持員工敬業度、福祉和發展的流程，其中或包括培訓計劃和指導計劃。

年薪範圍： $55,000 - $125,000美元

當前性別分佈： 83%為女性；17% 男性

熱門招聘地點：紐約市、舊金山、洛杉磯

6. 銷售支持專員

職位描述：亦稱為「銷售運營助理」，通過改進流程以及為銷售代表提供內部工具和培訓來支持銷售團隊。

年薪範圍： $50,000-$157,000美元

當前性別分佈： 59% 女性；41% 男性

熱門招聘地點： 西雅圖、舊金山、波士頓

7.醫療相關人員

職位描述：醫師助理或執業護士等人員，為患者提供初級保健服務，包括評估實驗室結果、提供診斷和管理治療計劃。

年薪範圍： $90,000 - $129,000美元

當前性別分佈：女性佔 74%；26% 男性

熱門招聘地點：亞特蘭大、休斯頓、達拉斯

8.增長營銷經理

職位描述：負責研究推動業務增長的機會，例如增加市場份額或改善客戶獲取和保留的舉措。

年薪範圍： $60,000-$132,000美元

當前性別分佈： 59% 女性；41% 男性

熱門招聘地點：紐約市、舊金山、洛杉磯

9.數據治理經理

職位描述：建立和維護政策和程序，以確保組織內數據的安全性和合規性。

當前性別分佈： 54% 女性；46% 男性

年薪範圍： $56,000 - $141,000美元

熱門招聘地點：紐約市、芝加哥、波士頓

10. 資助管理專家

職位描述：監督組織內贈款的授予和管理過程，包括確定潛在的資助機會和管理審查和選擇過程。

當前性別分佈：女性佔 71%；29% 男性

年薪範圍： $46,200-$98,100美元

熱門招聘地點：華盛頓特區-巴爾的摩地區、亞特蘭大、丹佛

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