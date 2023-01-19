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【利是公價】 開工利是有幾多? 銀行大派$1,000 可延至初六開工（不斷更新）

個人增值 16:57 2023/01/19

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農曆新年人人最開心就是收到利是，特別是開工利工幾大封，隨時暗示上下級的關係以及在公司的去留。雖然說利是只是一份心意，但亦難以講心不講金。新春各大企業及銀行亦向全體員工派開工利是，更以電子形式派發，祝賀說話都不用多說便直接收款，更有大抽獎及員工禮物，實在令人羨慕。銀行的開工利是普遍為$500，可算是公價參考，即看香港打工仔在不同大行的新年福利，看看哪家強。

ZA Bank:$1,000收爐利是、抽獎、額外假期

ZA Bank 將透過App 向香港員工派發 HKD 1,000 收爐利是，員工亦可趁新年假期用 App 內的「逗利是」功能，向管理層拜年逗利是。另外，ZA Bank 加推「ZA 百萬勁抽：員工版」，旗下所有合資格員工都可以參與， 1 位中獎員工將獲得額外大利是㇐封，獨自穩袋 100 萬 ZA Coin （價值 HKD 1 萬）。

去年世界盃期間 ZA International 香港員工曾享受額外㇐天「射波假」， 一度成為網絡熱話。 管理層決定再次「做壞規矩」，容許香港員工向上司申請額外㇐天假期，更可自行選擇「早出」或「晚歸」，盡享自製連續 6 日⾧假： 在農曆年廿九（1 月 20 日）提早「收爐」；或延遲至年初六（1 月 27 日）才「開爐」上班。

旗Citibank:$688新年利是、生日假

花旗香港派發港幣$688新年利是予香港全體員工，從今年1月開始，花旗香港員工可申請一天生日假。花旗表示2023年對花旗銀行以至香港而言都是充滿機遇的一年。祝願同事身體健康，過一個豐盛的兔年。

中銀:電子利是$500、海味禮品包

中銀香港將於農曆年初五開工首天，通過 BoC Pay 向員工派發港幣500元電子開工利是。電子利是既方便又環保，中銀已連續第五年透過 BoC Pay 向全體員工派發電子開工利是，此外，中銀亦特別向員工致送海味賀年禮品包，與員工一同慶祝新春佳節，以表達對廣大員工的感謝和祝福。

恒生:$500新年e利是、大抽獎
恒生指出為答謝員工過去一年的努力及與員工一同迎接新的一年，今年會向員工派發港幣500元的新年e利是，同時亦會舉辦網上節慶活動與員工同賀新禧，參與網上節慶活動的員工可參與大抽獎，有機會獲得禮品卡、現金券及酒店Staycation套票。

滙豐:電子利是$500

滙豐首次透過PayMe向員工派發500港元電子利是，感謝各同事過去一年的努力。所有香港員工，包括長期僱員、長期兼職僱員、合約僱員、時薪兼職僱員、在港發薪的海外派遣僱員（international assignees），以及實習生，都可獲上述電子利是。

渣打:$100利是、兩張迪士尼門票、抽獎

渣打香港為答謝員工過去一年的付出及貢獻，於今年1月為同事送上三份禮物，包括向所有同事送贈兩張香港迪士尼樂園門票，而其中1000名幸運兒更透過新年員工大抽獎額外獲得香港迪士尼酒店住宿，與親友免費享用兩日一夜的度假體驗。另外，渣打香港管理團隊將親身到各辦公室向員工拜年，並派發港幣100元的開工利是，共慶新春。

【農曆新年2023】新年派電子利是 抽百萬巨獎 / 贏$16,888現金獎 / 18厘高息定期存款（不斷更新）

【農曆新年2023】利是封有價又有無市？ 滙豐利是封網上叫價$4,000　私人銀行、奢侈品牌套裝最值錢！（1月17日更新）

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