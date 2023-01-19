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【理財個案】月儲兩萬已買逾30萬股票 另有25萬如何改善資產配置?

博客 13:21 2023/01/19

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不少人買股票都缺乏周全的交易計畫，經常只懂得買入，之後後便失去方向。個案主角每月儲兩萬，已投資股票逾30萬元，包括藥股、物流股、車股、科技股等，不過對自己的投資組合仍沒有把握，儲了25萬現金，仍然沒有心目中的理財計劃，希望可以得到意見，按個人情況改善手上的資產配置，看看龔成是如何回應。

讀者

龔sir, 以下是我現在手上存貨:

藥明生物 （02269） : 500股 $100入

小米 （01810） : 4000股平均價$15左右

中遠海控 （01919） : 5000股平均價$13左右

信義光能 （00968） : 2000股$12.36

比亞迪 （01211）  500股$241

醫渡科技 （02158） : 1000股平均價$27 左右

百度集團 （09888） 500股 平均價$150 左右

中國儒意 （00136）  20000股，平約價約$4

另外平常有在留意完美醫療、騰訊、時代天使、美團、阿里巴巴。

現在每個月可儲約$2萬。按現在的投資組合，如果有約$25萬現金可用作投資，請問有沒有可建議的投資股票？可以是現時手上的，或者我以上有留意的，又或者其他你認為有增長潛力的或我現在組合缺少的？

不好意思長篇大論，因為現在有點缺乏方向，希望你不要介意

龔成︰

當我地進行人生財富累積時，會運用「先增值，後現金流」方法。年輕人應著重於增值類資產，而較年長的，就應著重保守類別。因年輕人財富系統未成形，同時負擔較少，可以承受較高風險，所以應以增長為先。例如初期投資較有潛力股票，令財富增值較快，到一定金額後，可轉較平穩增值的股票。最後有相當財富時，才換成收息股去為自已創造穏定現金流。若你是年青至中年人士，策略上可以投資具增長力的「平穏增長股」和「潛力股」。

你持有和留意緊架股票，都有長線投資價值。不過，佢地好多都係潛力股，如果你太集中係而類型股票，會令組合整體風險過高。特別係醫渡科技 （02158） 及中國儒意 （00136） ，小注好了。另外，你餘下都有不少潛力股（風險都會較高，要留意）。現時你的持貨可保留，但未來時間，建議你加大「平穏增長股」投入，令組合變得更平衡和健康。

未來資金方面，你每月可用5成儲蓄，即是用$10,000做月供。其餘先儲起，用一邊月供一邊儲蓄的策略。就正如上面所講，最好集中少少「平穏增長股」先，等組合平衡翻D。25萬現金，可以先用多10萬去分注入貨。餘下15萬和每月儲下$10,000現金，我地就等機會，當大市出現較大回調，就加大力度掃貨，然後作長線投資。

【本文獲作者龔成授權轉載】

【ET財智Talk】人民幣、日圓升幅持續？值博空間大？  臻享王良享分析股滙「東升西降」

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撰文 : 龔成

欄名 : 80後百萬富翁

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