Chateraise經典焦糖布甸買5送1 MCL睇戲 送精選電影DVD/Blu-ray

新冠肺炎疫情全球大流行，經濟不景，打工仔當然要學識慳錢。本網每日為你搜羅市場精選的優惠着數情報，餐廳、外賣、超市、網購及信用卡等優惠碼、優惠券應有盡有。「今日優惠精選」精選以下3個着數情報，有用記得與朋友分享。

1. Chateraise：經典焦糖布甸 期間限定買5送1

即日起至1月31日，Chateraise推出限時優惠，經典焦糖布甸買5送1，6件裝80元（原價：96元）。

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2. MCL Cinemas：買電影戲票 送精選電影DVD/Blu-ray

即日起，只要到MCL任何一間戲院票房購買電影戲飛，或者小食部買慶年特別版「迎春接福盤」一份，即送精選電影DVD或Blu-ray一隻。

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3. 759阿信屋：全場貨品 7折優惠

喜迎新春，即日起至1月21日，憑會員卡購物，全場貨品可享7折優惠。

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【ET財智Talk】人民幣、日圓升幅持續？值博空間大？ 臻享王良享分析股滙「東升西降」

撰文：hket小編

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