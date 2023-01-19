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什麽是外匯交易「相對論」？ 貨幣對/直盤和交叉盤/即期和遠期

個人增值 08:30 2023/01/19

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相信很多金融投資者都曾聽聞外匯投資，甚至很多投資者已經親身投資過外匯市場，但真正瞭解外匯投資中的「相對論」或屬少數，若能將幾個相對的概念區分清楚，將對投資外匯市場大有幫助。

什麽是外匯/外匯交易？
「外匯」簡稱FX，又稱為外匯交易，是指個人、企業或中央銀行將一種貨幣轉換成另一種貨幣，可以理解成買賣雙方以商定的價格進行貨幣兌換的市場，這個交易並不複雜，如果你曾出國旅遊，相信也進行過外匯買賣。

除了出國旅遊有外匯買賣需求之外，市場上很多投資者也會像買賣股票一樣，通過「低買高賣」來獲利，買入價格偏低的貨幣及賣出價格偏高的貨幣。假如外匯交易者預期某貨幣與另一種貨幣兌換匯率將會在未來上升，他將會買入該貨幣，而預期下跌，將會賣出該貨幣。例如，假設預期美元相對於歐元的價值將會走弱，歐元將可以兌換更多的美元，外匯交易者將會賣出美元及買入歐元，跟一開始對比，同樣的歐元可以買回更多的美元，因此獲利。

外匯匯率
由於每個國家的貨幣和幣值都不同，用一種貨幣兌換另一種貨幣必然會出現一個兌換率，即匯率。由於貨幣的價值跟隨其供應和需求而波動，所以貨幣之間的匯率也會經常轉變，某貨幣的供應增加或需求下跌可能會導致該貨幣的價值下跌，相反就會導致該貨幣價值上升。

「相對論」--- 貨幣對
以上提到，當兩種貨幣兌換時，規定的兌換率稱為匯率，這裡可以引申出一個名詞，即貨幣對。例如我們通常所説的港匯上漲到7.75，其實是指美元兌港元的匯率水平上漲到每1美元兌7.75港元。因此，外匯的匯率永遠是兩種貨幣的之間的比價，即貨幣對，單個貨幣不能構成這個價格。另外，還有一個關於兌換的概念，即直盤交叉盤，通常包含美元的貨幣之間的兌換為直盤，例如歐元/美元、美元/日圓；而不包含美元的貨幣對稱為交叉盤，例如歐元/日圓，澳元/英鎊等等。

而在直盤貨幣對中，可以根據美元在貨幣對中的位置，進一步分類為直接報價和間接報價。例如，歐元/美元、澳元/美元、英鎊/美元，這幾組貨幣對中美元居後位置，通常稱這類貨幣對為間接報價貨幣對。

而例如美元/日圓、美元/加元等美元處於被報價幣位置，即美元在前面位置，通常稱為直接報價貨幣對。

「相對論」--- 即期和遠期價格不一致性
外匯另一個相對的概念是即期和遠期價格不一致。遠期匯率是指銀行與投資者簽訂一份遠期合約，合約中會約定在未來一個日期將一種貨幣兌換成另一種貨幣的匯率，並以此匯率在遠期外匯市場中交易。用歐元/港幣為例，在2022年1月3日的即時匯率是8.8062，而一年後（2023年1月3日）的遠期匯率是8.2424。

根據利率平價理論，兩個國家的利率差額相等於遠期兌換率及現貨兌換率之間的差額，這是由凱恩斯和愛因齊格提出的遠期匯率決定理論。由上面的歐元/港幣的例子可見，港幣對歐元的遠期價格的確出現一定程度的升水，但市場中還有其他干擾因素造成市場偏離理論價格運行水平，因此遠期匯率不一定遵從理論。

國家間經濟發展體現貨幣兌換比率
另外，國家間的經濟發展也會對貨幣兌換比率產生一定影響。以中國和美國為例，隨著中國防疫措施的優化，中國接下來發展中心將回歸經濟發展，未來一年將實現大規模經濟復甦。相反，美聯儲加息步伐未止，未來一年經濟衰退風險上升。結合兩國經濟發展形勢，將來有理由預期美元價值將會走弱，人民幣將會走强，買入美元的購買力將會增加，外匯交易者將會買入人民幣及賣出美元。

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