餐飲業玩轉佳節營銷攻略 建立回頭客 提升營業額與品牌形象

臨近農曆新年長假期，城中各家商場餐廳密鑼緊鼓為佳節籌備，以迎接市民新一波消費。其中以餐飲及食品零售行業最積極備戰消費旺季，因不少市民將預早辦年貨或與親友外出聚餐慶祝。

港人於農曆新年前約半個月便開始辦年貨，親友聚會一般也比公眾假期的時間長，由年三十至約年初七、八，期間的商機跨越約整整一個月。根據環匯（Global Payments）的資料，與2020年同期相比，香港市民的餐飲與相關類別零售支出在2021年1月至2月增長了14.24%。由此可見，佳節期間是餐飲行業彌補在新冠疫情中所受損失的黃金機會。那麼，餐飲及食品零售業該如何借助佳節好時機提高營業額、同時提昇品牌形象？

打進消費者腦海「隨時解決需求名單」

最簡單的做法是，店鋪盡量於佳節當日如常營業 ，除了可搶攻消費者錢包外，也是加深消費者對品牌印象的機會。在許多餐店都放假休息的時間，若你的店能如常營業，滿足消費者需求，這將會讓你的店打進消費者腦海中「隨時能解決餐飲需求」的名單中。即使在佳節過後，也能更容易令消費者在有需要時更快地想到你的品牌。「如常營業」看似容易，但在節日期間也非易事，餐廳老闆需考慮讓員工於假期上班的補償方案，除了補假外，也許需要額外的津貼來補償員工未能與家人共渡佳節的時間，照顧僱員的情緒也是持續提供良好服務予顧客的重要一環。

餐飲業：打造節日限定款式

餐廳要營造佳節的氛圍，推出應節主題菜單是吸引顧客注意力的第一步。打造節日限定款式，不但能抓住現有顧客的心，更能招攬新顧客，鼓勵他們好好犒賞自己，一嚐別出心裁的限量版菜色。商戶也可提供不同形式的餐飲體驗，將餐廳變成適合舉辦聚會的場地，迎合需要與大群親友聚會的顧客，同時刺激餐廳營業額。

節日是促銷的好機會，餐飲業也不例外。不少餐廳會設計價格較貴的節日餐單，要戳中顧客的心，可反其道而行，推出節日限定優惠，或贈送免費飲料或優惠券作日後消費之用，這不僅為餐廳的貼心形象加分，也有效率引導消費者增加未來消費機會。此外，針對家庭消費群，商戶亦可提供節日限定的兒童菜單或應節小禮物，加強顧客間的親子交流互動，提升用餐體驗。

隨著「打卡文化」興起，對於以此為揀選餐廳準則的消費者而言，在挑選餐廳時食物是否美味已不再是重點，餐廳內部的裝潢才是他們最關注的地方。因此，商戶不妨於佳節前多花心思在餐廳的節日佈置上，吸睛的佈置也可讓商戶在社交媒體平台的推廣上更容易突圍而出。如你沒有經營社交平台，也可邀請美食界KOL試吃，並在網上分享食評，藉媒體本身的流量，擴大餐廳知名度。



乾貨零售：品牌聯乘線下推廣

快閃店出其不意的營業方式深受大眾追捧，而各大節日更是快閃店活躍的時間點。不少商場推出以節日為主題的快閃餐飲店和市集攤檔，容易製造話題，也能吸引更多人流。讓人耳目一新的快閃店不僅能增加營業額，更能在短時間內接觸更多潛在顧客群。

快閃店注重商戶與消費者的互動，要配合這種流動性高的銷售模式，一套便捷的支付系統有助商戶順利完成交易。商戶可揀選無線POS收款機，其支援WIFI和SIM卡的功能，讓商戶可接受遠程付款，消費者無需走到收銀處也能輕鬆結帳。近來支付業更開發了全新技術，把Android手機或平板電腦變成刷卡機，商戶不需額外攜帶POS機亦能於戶外收款，這種技術未來將陸續推廣至其他行業。如商戶計劃在未來多個節日推出線下營銷活動或快閃店，可考慮採用這種安全又高效率的支付技術，使付款流程更便捷，也可提升顧客購物體驗。

把握網購潮流 接觸客人的另類機會

自疫情開始以來，愈來愈多人選擇在網上訂購食品，在節日期間亦不例外。除了網上採購年貨，許多市民在節日聚會也會訂購到會食品，以減省烹調多人份量食物的時間。環匯（Global Payments）的數據顯示，香港餐飲及食品零售於2021年1月至2月電子商務方面的銷售額與2020年同期相比增長了48%。假若商戶擁有網上下單系統，佳節當前推出促銷活動、獨家網上菜單及特別優惠，定能夠吸引更多新舊客戶消費。

在網上訂購的過程中，方便靈活和安全的電子支付是留住顧客的必要因素。於訂單頁面無縫連接至完成付款的流暢過程不但能提升消費者整個購物體驗，對於不熟悉平台購物流程的新顧客，這更是讓他們完成首次購物和成為回頭客的重要關鍵。因此對商戶來說，選擇具規模和發展成熟的支付處理商至關重要。商戶將其下單系統與支付網關連接起來，便可接受各種創新及靈活的付款方式，例如電子錢包、「先買後付」等等，提高付款的靈活性，也可讓消費者選擇分期付款以提升購買力。

總結以上數點，餐飲及食品零售業如要把握佳節帶來的商機，從最初的節日限定菜色或產品設計、店鋪佈置，以至於提供線上安全交易與線下流動付款，整個消費者體驗的每一個接觸點均是進行促銷與建立關係的重要環節。只要積極用心地照料每一個接觸點，節日推廣將不再只是季節性提高營業額的機會，更能建立品牌形象，有助於建立日後的回頭客。



【關於作者】陳國輝是環滙有限公司的亞太區總裁，負責監管環滙在亞太地區的13個市場業務，從環滙在2006年開展亞太區業務以來就與公司密切合作，在出任現職之前，他曾擔任北亞洲總裁一職，管理香港、澳門、台灣和中國大陸的所有銷售活動和業務，也曾擔任過亞太區高級副總裁，負責營運與產品部門，在任期間，他帶領推動流動收款解決方案，並推出獲業界嘉許的尊貴客戶服務。

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