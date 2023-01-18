2023三文魚色錶面大熱！　Patek Philippe 3大作掀復古錶風潮

作為眼利的錶迷，大可察覺到有一股錶面色正蠢蠢欲動蓄勢待發，說的正是三文魚色。而在Patek Philippe錶王的官方定義，三文魚色錶面視為「玫瑰金色乳光錶面」，只是筆者小心眼，總覺得在這個時候加大力度推出三文魚色，是帶點任重道遠的意思。

▲ 萬年曆月相顯示腕錶（ref.5320G）：錶徑40毫米，白金錶殼，玫瑰金色錶面，搭載自家製324 S Q自動上鏈機芯，動力儲存35小時，閃亮朱古力色方形鱗紋鱷魚皮錶帶，防水約30米。（$679,000／圖片品牌提供）

眾所周知，三文魚最知名的特性是逆流而上，錶王在此時推出多款以三文魚色作錶面的新作，有種在後疫情時代，為佩戴者／錶迷打打氣力爭上游之心意。而這種借花敬佛的心思，在近年可持續發展的保護環境的氣候下，錶王推出過為數不少帶點綠意盎然的錶面的錶作，以作聲援。

三文魚色即玫瑰金

所謂三文魚色，在錶界其實就是玫瑰金色的一種。玫瑰金是一種在提煉黄金過程中添加銅質時所煉成，銅質愈多，色調會更偏紅，據藝術史學家Narayan Khandekar表示三文魚色錶面腕錶，首見於1930年代，但非常稀有。

▲ 日曆顯示採用1941年以來的萬年曆錶面布局，12时位置的並排雙顯示窗，分別顯示星期和月份。（圖片：品牌提供）

▲ 錶面上的炭灰色金質立體字塊、時針和分針，皆覆上螢光塗層。（圖片：品牌提供）

直到2017年，為呈現高貴的復古質感，Patek Philippe推出萬年曆腕錶時（ref. 5320G）便選用三文魚色作錶面。去年，錶王所推出的25款新作當中，便有5款是三文魚色，包括萬年曆腕錶（ref.5320G-011） 和複雜功能計時腕錶（ref.5172G-010） 。

洋溢復古尊貴氣息

其中最新鮮熱辣，要數到首個鋼製款式的世界時間自動回位計時秒錶（ref.5935A-001）錶匠更改動了錶面設計，而官方新聞稿更對錶面的形容是這樣：「玫瑰金光閃爍，洋溢復古氣息。玫瑰金色乳光錶面正中央以『碳纖風格』紋理潤飾」。

▲ 世界時間功能可同時顯示24個時區時間，透過獨家的專利裝置，只需按下錶身10時位置的按鈕，就可校正所有有顯示。（圖片：品牌提供）

▲ 世界時間飛返計時腕錶（ref.5935A-001）：錶徑41毫米，精鋼錶殼，綴以碳纖風格紋飾的玫瑰金乳光錶面，搭載自家製CH 28‑520 HU自動上鏈機芯，動力儲存55小時，灰啡色小牛皮錶帶，防水約30米。（$458,300／圖片品牌提供）

▲ 透明藍寶石水晶錶殼底蓋，可看到CH 28‑520 HU自動上鏈機芯的運作和結構。（圖片：品牌提供）

文中所提到的碳纖風格，正是2020年Patek Philippe為瑞士日內瓦州Plan-les-Ouates 建成全新的 PP6 製錶大樓揭幕時，推出誌慶限量版時計腕錶（ref.6007） 的錶面上的紋理。這款世界時間自動回位計時秒錶所搭配的 CH 28-520 HU 自動上鏈機芯，具有世界時間功能，可同時展示 24 個時區的時間，是以獨家專利機械裝置為本，透過錶身 10 時位置的單一按鈕，即可校正所有顯示器，由此可見，品牌對此新作的重視程度。

讓人感到温暖安心

據知，有專家分析三文鱼色是種讓人感到温暖安心的色調，難怪錶王也把此色，套用到其王牌系列Nautilus的最新女裝珠寶腕錶上。Nautilus（ref. 7118/1300R-001）高級珠寶腕錶，採用玫瑰金製造，八角形錶環鑲嵌兩行共 68 顆長方形錳鋁榴石，展現雙色漸變效果。

▲ Nautilus系列女裝腕錶（ref.7118/1300R-001）：錶徑40毫米，玫瑰金錶殼，玫瑰金波紋圖案錶面，搭載自家製324 S C自動上鏈機芯，動力儲存35小時，玫瑰金錶鏈，防水約60米。（$594,100／圖片品牌提供）

一邊是 12 時和 6 時位置之間的干邑色寶石，另一邊為 9 時和 3 時位置之間的香檳色寶石。錶面以 11 枚尖拱形干邑色錳鋁榴石作為小時刻度，來襯托 Nautilus 女裝時計系列只此一家的經典紋理。

▲ 324 S C 自動上弦機芯的精巧加工細節，在藍寶石水晶錶殼底蓋下盡收眼底。

產品查詢：2522 0262