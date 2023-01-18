【強積金】宏利擁2800億MPF資產 市佔率續居首 滙豐居次

香港專業獨立強積金研究機構積金評級指出，強積金在2022年全年虧損估計約為15.66%，截至2022年12月31日，強積金總資產為1.051萬億港元，按年跌11.06%；457萬名成員的平均賬戶結餘約為22.98萬港元，全年跌10.81%。

該機構指出，大與小規模強積金計劃之間的質量差距正在擴大。積金評級主席叢川普（Francis Chung）表示，過去幾年市場佔有率和評級之間幾乎沒有直接關係，但2022年是市況不明朗的一年，並出現了「規模效應」。成員們似乎將強積金計劃的規模與安全掛鉤，規模較大的計劃藉著這優勢，以提高他們為成員提供的整體「性價比」水平。

2022年強積金計劃市佔率

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上圖是由積金評級統計的27項強積金計劃之市佔率，最右欄為該機構給予的評級。

數據顯示，宏利續居榜首，是規模最大的積金商， 兩個計劃合共有逾2800億元資產，市佔率27%；滙豐強積金智選計劃居次，擁逾1870億元資產，市佔率17.8%；永明彩虹強積金計劃以10.7%市佔率排第三。

本網針對市佔率首4位的強積金計劃，進行10年、5年、3年及1年表現的詳細分析，並每月更新，最新數據詳見︰

【MPF】宏利強積金10年表現大檢閱 29隻基金點揀好？ 有3隻是長期冠軍（2023年1月更新）

【MPF】滙豐強積金10年表現大檢閱 懶人基金全行第一 美股基金長期跑贏中港股（2023年1月更新）

【MPF】永明彩虹強積金10年表現大檢閱 環球股票、混合基金長線跑出 港股基金狀態下滑 （2023年1月更新）

【MPF】友邦強積金10年表現大檢閱 23隻基金點揀好？ 美股表現去年第一（2023年1月更新）

【ET財智Talk】人民幣、日圓升幅持續？值博空間大？ 臻享王良享分析股滙「東升西降」

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