  • 17°C
香港時間 : 2023118日 (週三) 15:31
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 電子書書架

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【強積金】宏利擁2800億MPF資產 市佔率續居首 滙豐居次

強積金 14:33 2023/01/18

分享：

分享：

香港專業獨立強積金研究機構積金評級指出，強積金在2022年全年虧損估計約為15.66%，截至2022年12月31日，強積金總資產為1.051萬億港元，按年跌11.06%；457萬名成員的平均賬戶結餘約為22.98萬港元，全年跌10.81%。

該機構指出，大與小規模強積金計劃之間的質量差距正在擴大。積金評級主席叢川普（Francis Chung）表示，過去幾年市場佔有率和評級之間幾乎沒有直接關係，但2022年是市況不明朗的一年，並出現了「規模效應」。成員們似乎將強積金計劃的規模與安全掛鉤，規模較大的計劃藉著這優勢，以提高他們為成員提供的整體「性價比」水平。

2022年強積金計劃市佔率

    點擊圖片放大

上圖是由積金評級統計的27項強積金計劃之市佔率，最右欄為該機構給予的評級。

數據顯示，宏利續居榜首，是規模最大的積金商， 兩個計劃合共有逾2800億元資產，市佔率27%；滙豐強積金智選計劃居次，擁逾1870億元資產，市佔率17.8%；永明彩虹強積金計劃以10.7%市佔率排第三。

本網針對市佔率首4位的強積金計劃，進行10年、5年、3年及1年表現的詳細分析，並每月更新，最新數據詳見︰

【MPF】宏利強積金10年表現大檢閱 29隻基金點揀好？ 有3隻是長期冠軍（2023年1月更新）

【MPF】滙豐強積金10年表現大檢閱 懶人基金全行第一 美股基金長期跑贏中港股（2023年1月更新）

【MPF】永明彩虹強積金10年表現大檢閱 環球股票、混合基金長線跑出 港股基金狀態下滑 （2023年1月更新）

【MPF】友邦強積金10年表現大檢閱 23隻基金點揀好？ 美股表現去年第一（2023年1月更新）

【ET財智Talk】人民幣、日圓升幅持續？值博空間大？  臻享王良享分析股滙「東升西降」

＝＝＝＝＝

想盡早財務自由，提早退休，立即免費下載《香港經濟日報》App取經

開啟hket App，閱讀全文

欄名 : MPF理財

最新專欄文章 更多

【MPF】強積金表現、資產配置、提取、整合　懶人包讓你一文睇清！
2023/01/11
【MPF】強積金表現、資產配置、提取、整合　懶人包讓你一文睇清！
【MPF】永明彩虹強積金10年表現大檢閱 環球股票、混合基金長線跑出 港股基金狀態下滑 （2023年1月更新）
2023/01/11
【MPF】永明彩虹強積金10年表現大檢閱 環球股票、混合基金長線跑出 港股基金狀態下滑 （2023年1月更新）
【MPF】友邦強積金10年表現大檢閱 23隻基金點揀好？ 美股表現去年第一（2023年1月更新）
2023/01/11
【MPF】友邦強積金10年表現大檢閱 23隻基金點揀好？ 美股表現去年第一（2023年1月更新）
【MPF】滙豐強積金10年表現大檢閱 懶人基金全行第一 美股基金長期跑贏中港股（2023年1月更新）
2023/01/10
【MPF】滙豐強積金10年表現大檢閱 懶人基金全行第一 美股基金長期跑贏中港股（2023年1月更新）
【MPF】宏利強積金10年表現大檢閱 29隻基金點揀好？ 有3隻是長期冠軍（2023年1月更新）
2023/01/10
【MPF】宏利強積金10年表現大檢閱 29隻基金點揀好？ 有3隻是長期冠軍（2023年1月更新）
友邦保險（01299） 永明金融 宏利金融－S（00945） 基金 儲蓄基金 基金種類 港股 退休組合 退休金 財富及退休規劃

下一篇文章

【MPF】強積金表現、資產配置、提取、整合　懶人包讓你一文睇清！
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【MPF】強積金表現、資產配置、提取、整合　懶人包讓你一文睇清！
【MPF】強積金表現、資產配置、提取、整合　懶人包讓你一文睇清！
【MPF】宏利強積金10年表現大檢閱 29隻基金點揀好？ 有3隻是長期冠軍（2023年1月更新）
【MPF】宏利強積金10年表現大檢閱 29隻基金點揀好？ 有3隻是長期冠軍（2023年1月更新）
儲蓄保險呃人？何解有此講法？了解儲蓄保3大伏位　防墮推銷陷阱
儲蓄保險呃人？何解有此講法？了解儲蓄保3大伏位　防墮推銷陷阱
【MPF】滙豐強積金10年表現大檢閱 懶人基金全行第一 美股基金長期跑贏中港股（2023年1月更新）
【MPF】滙豐強積金10年表現大檢閱 懶人基金全行第一 美股基金長期跑贏中港股（2023年1月更新）
【MPF】友邦強積金10年表現大檢閱 23隻基金點揀好？ 美股表現去年第一（2023年1月更新）
【MPF】友邦強積金10年表現大檢閱 23隻基金點揀好？ 美股表現去年第一（2023年1月更新）
【MPF】永明彩虹強積金10年表現大檢閱 環球股票、混合基金長線跑出 港股基金狀態下滑 （2023年1月更新）
【MPF】永明彩虹強積金10年表現大檢閱 環球股票、混合基金長線跑出 港股基金狀態下滑 （2023年1月更新）
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款