想幫小朋友儲利是錢？ 一文睇清11間銀行兒童戶口比較 5間不設最低開戶金額要求

就到農曆新年，相信小朋友們一定收到不少利是錢，父母不妨趁這個機會，為年幼子女開立兒童戶口，為他們儲起利是錢之餘，還可以教導子女學習理財。現時很多銀行都有推出兒童戶口，還有推出專為小孩打造的卡通存款卡或存摺，激勵小孩學習儲蓄。



本次主要對比11間銀行兒童戶口的最低開戶金額、年齡限制、特別收費及開戶優惠，包括南洋商業銀行、中銀香港、創興銀行、滙豐銀行、渣打銀行、恒生銀行、大新銀行、信銀國際、建行亞洲、東亞銀行及華僑永亨銀行。

11間銀行兒童儲蓄戶口比較

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比較11間銀行的最低開戶金額，東亞銀行理財小博士儲蓄戶口開戶金額最低，只需10港元，建行（亞洲）的開戶金額最高，要1000港元。大部分銀行年齡限制都是18歲以下，其中有3間銀行年齡限制較嚴格，南洋商業銀行「親子樂」港元活期儲蓄賬戶只適用於10歲以下、中銀香港「孩子天」儲蓄賬戶適用於11歲以下及創興銀行I-KID 儲蓄戶口適用於17歲以下。



不少銀行會為兒童設計色彩繽紛的存款卡或存摺，激發他們的存款興趣。其中，渣打銀行My Dream Account推出Duffy與好友存摺，滿足指定要求還可獲Duffy利是封或雨傘。大新銀行也推出Thomas & Friends和Doraemon主題的兒童儲蓄戶口，除了有印有Thomas & Friends和Doraemon的存款卡、存摺或月結單，滿足指定條件還可獲Thomas & Friends或Doraemon的禮物。

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