  • 13°C
香港時間 : 2023125日 (週三) 12:34
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 電子書書架

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

想幫小朋友儲利是錢？ 一文睇清11間銀行兒童戶口比較 5間不設最低開戶金額要求

收息攻略 11:30 2023/01/25

分享：

分享：

就到農曆新年，相信小朋友們一定收到不少利是錢，父母不妨趁這個機會，為年幼子女開立兒童戶口，為他們儲起利是錢之餘，還可以教導子女學習理財。現時很多銀行都有推出兒童戶口，還有推出專為小孩打造的卡通存款卡或存摺，激勵小孩學習儲蓄。

本次主要對比11間銀行兒童戶口的最低開戶金額、年齡限制、特別收費及開戶優惠，包括南洋商業銀行、中銀香港、創興銀行、滙豐銀行、渣打銀行、恒生銀行、大新銀行、信銀國際、建行亞洲、東亞銀行及華僑永亨銀行。

11間銀行兒童儲蓄戶口比較

    點擊圖片放大
    +9
    +8

比較11間銀行的最低開戶金額，東亞銀行理財小博士儲蓄戶口開戶金額最低，只需10港元，建行（亞洲）的開戶金額最高，要1000港元。大部分銀行年齡限制都是18歲以下，其中有3間銀行年齡限制較嚴格，南洋商業銀行「親子樂」港元活期儲蓄賬戶只適用於10歲以下、中銀香港「孩子天」儲蓄賬戶適用於11歲以下及創興銀行I-KID 儲蓄戶口適用於17歲以下。

不少銀行會為兒童設計色彩繽紛的存款卡或存摺，激發他們的存款興趣。其中，渣打銀行My Dream Account推出Duffy與好友存摺，滿足指定要求還可獲Duffy利是封或雨傘。大新銀行也推出Thomas & Friends和Doraemon主題的兒童儲蓄戶口，除了有印有Thomas & Friends和Doraemon的存款卡、存摺或月結單，滿足指定條件還可獲Thomas & Friends或Doraemon的禮物。

 

＝＝＝＝＝

理財真實個案分析，立即免費下載《香港經濟日報》App

開啟hket App，閱讀全文

欄名 : 生活理財

最新專欄文章 更多

【利是金額】港人4年來最疏爽 平均每封$100或以上人數歷來最多 更多人料今年多收利是 / 今年加薪
2023/01/20
【利是金額】港人4年來最疏爽 平均每封$100或以上人數歷來最多 更多人料今年多收利是 / 今年加薪
WeLab Bank×Tesla 限時「0息貸款」 加碼獎賞1.5厘高息活期存款 有何特別條件？
2023/01/20
WeLab Bank×Tesla 限時「0息貸款」 加碼獎賞1.5厘高息活期存款 有何特別條件？
【稅貸2022/23】稅季來到　稅貸最低1.18厘　借20萬／50萬／100萬元　最低年利率係邊間？（新增創興、招商永隆）
2023/01/10
【稅貸2022/23】稅季來到　稅貸最低1.18厘　借20萬／50萬／100萬元　最低年利率係邊間？（新增創興、招商永隆）
【交稅2022】交稅賺現金回贈1500元/ 3萬yuu分/ $8888免找換簽賬額 各銀行優惠一覽
2022/12/30
【交稅2022】交稅賺現金回贈1500元/ 3萬yuu分/ $8888免找換簽賬額 各銀行優惠一覽
【稅貸2022】ZA Bank推第二彈稅貸優惠　投保指定計劃可獲「零息稅貸」
2022/12/19
【稅貸2022】ZA Bank推第二彈稅貸優惠　投保指定計劃可獲「零息稅貸」
儲蓄產品 親子活動 大新銀行（02356） 信銀國際 創興銀行（01111） 恒生銀行（00011） 渣打集團（02888） 東亞銀行（00023） 虛擬銀行 華僑永亨銀行

下一篇文章

高息定期存款邊間好？一個懶人包睇晒
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【定期存款】銀行瘋搶短期資金 星展重推10厘高息 1周速賺息千元 中資行驚現1星期18厘
【定期存款】銀行瘋搶短期資金 星展重推10厘高息 1周速賺息千元 中資行驚現1星期18厘
3個月港元定期存款 9銀行守住4厘 中資行逆市加息 低門檻4.35厘（1月20日更新）
3個月港元定期存款 9銀行守住4厘 中資行逆市加息 低門檻4.35厘（1月20日更新）
50萬元做定期存款 最多賺息$23,000 4厘水平有20銀行（1月19日更新）
50萬元做定期存款 最多賺息$23,000 4厘水平有20銀行（1月19日更新）
港元定期存款2023 4大銀行比併 短存最高18厘 長息4.3厘 美元比港元高息（新增滙豐再減息）
港元定期存款2023 4大銀行比併 短存最高18厘 長息4.3厘 美元比港元高息（新增滙豐再減息）
6個月港元定期 最高4.68厘 11銀行有4厘水平 存百萬仍可賺息2萬元（1月20日更新）
6個月港元定期 最高4.68厘 11銀行有4厘水平 存百萬仍可賺息2萬元（1月20日更新）
高息定期存款邊間好？一個懶人包睇晒
高息定期存款邊間好？一個懶人包睇晒
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款