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【拆利是】只限兒童入場｜一文看清11間銀行兒童戶口 10元開戶、送專用存摺／特色銀行卡

收息攻略 10:00 2024/02/12

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【拆利是】老派儲錢之必要 一文睇清11間銀行兒童戶口 送專用存摺、特色銀行卡

農曆新年期間，小朋友們一定收到不少利是錢，父母不妨趁這個機會，為年幼子女開立兒童戶口，為他們儲起利是錢之餘，還可以教導子女學習理財。現時很多銀行都有推出兒童戶口，不設最低結餘費用，還有推出專為小孩打造的卡通存款卡或存摺，激勵小孩學習儲蓄。


本文比較11間銀行兒童戶口的最低開戶金額、年齡限制、特別收費及開戶優惠，包括滙豐銀行、恒生銀行、中銀香港、東亞銀行、渣打銀行、大新銀行、建行亞洲、信銀國際、南洋商業銀行、華僑銀行、創興銀行。

11間銀行兒童儲蓄戶口比較

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  • 開戶金額

比較11間銀行的最低開戶金額，東亞銀行理財小博士儲蓄戶口開戶金額最低，只需10港元，建行（亞洲）的開戶金額最高，要1000港元。

  • 開戶身份證明要求

開戶時，多數銀行要求父母或監護人提供本人及其子女的出生證明或身分證，子女無需到場，但個別銀行需要父母陪同子女一同到分行辦理。部分銀行開戶材料如下：

滙豐

對於11歲至17歲的青少年，父母或監護人必須陪同子女到任何一間滙豐分行，
並出示：（1）子女的身份證 及（2）父母或監護人的身分證明文件

對於11歲以下的小朋友，父母或監護人可以以其名義為子女在任何一間滙豐分行開戶，
並出示：（1）子女的出世紙或身份證 及 （2）父母或監護人的身分證明文件

渣打

全新客戶為子女申請：携持卡人之身份證明文件及子女出生證明書親臨分行辦理

現有客戶為子女申請：

<1>已持有以子/女而言開立之My Dream Account者：致電熱線申請

<2>未持有以子/女而言開立之My Dream Account者：手續同全新客戶

建行亞洲

全新客戶：提供客戶身份證明文件、客戶子女身份證明文件、客戶最近三個月有效住址證明

現有客戶：提供客戶身份證明文件、客戶子女身份證明文件

華僑銀行攜同孩子的出生證明書正本，親臨華僑銀行分行辦理開戶手續
大新銀行申請人必須為該名兒童之父母／監護人，提供申請兒童之出生證明書、父母或監護人之有效身份證明文件、聯絡電話及地址，親臨分行辦理
創興銀行帶同身份證明文件及最近三個月有效住址證明，親臨創興銀行任何一間分行辦理開戶手續
（如父母為其11歲以下之子女開立戶口，需帶同子女之出生證明書正本）
  • 年齡限制

大部分銀行年齡限制都是18歲以下，其中有4間銀行年齡限制較嚴格，南洋商業銀行「親子樂」港元活期儲蓄賬戶只適用於10歲以下、中銀香港「孩子天」儲蓄賬戶適用於11歲以下、華僑永亨銀行My Kids儲蓄計劃適用於16歲或以下及創興銀行I-KID 儲蓄戶口適用於17歲以下。

  • 功能限制

多數兒童戶口只能儲蓄存款、查閲結餘，無法透過自動櫃員機提款、轉賬，但個別銀行會向年齡較大的青少年開放更多功能。渣打面向11歲以上的青少年ATM卡／ATM卡，可用提款卡購物，乃至在海外提款。東亞銀行16歲以上18歲以下的Youth i-Account可以透過手機銀行、電話理財、自動櫃員機等轉賬、繳付賬單。匯豐HSBC for Teens兒童儲蓄戶口可使用 HSBC HK App 查閱戶口結存、手機提款、使用 「轉數快」，登記PayMe。

  • 特色存摺／銀行卡

不少銀行會為兒童設計色彩繽紛的存款卡或存摺，激發他們的存款興趣。其中，大新銀行有Thomas & Friends 聯名存摺簿和存款卡，滿足一定存款要求將贈送Thomas & Friends 二合一沙灘墊連雨衣或兒童數碼相機的迎新優惠。建行（亞洲）智Smart兒童儲蓄戶口有相片銀行卡，可上傳生活相片自行設計卡片。

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