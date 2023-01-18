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【香港樓市】美國可能再度減息？儲局政策難轉向 樓市買家不宜寄望

博客 11:22 2023/01/18

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美國的通脹有放緩跡象，加上有經濟衰退隱憂，投資市場不但估計上半年美息上升幅度收窄；甚至開始估計美息可能在下半年再進入減息周期。究竟美息調頭向下的機會有幾高？如果美國減息香港又跟隨，樓市會不會再受刺激反彈？

要判斷美國息口走向，基本因素仍是要看通脹率。12月美國CPI的按年升幅是6.5%，似乎比聯儲局的目標2%仍有一段距離，但看月度變化，指數其實已連續兩個月下跌，指數與2022年6、7月持平。

美國通脹已按月連跌兩個月

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未有明顯證據支持減息
由於原油、天然氣等能源價格在低位徘徊，而北半球冬天將過去，不計黑天鵝的話，應該沒有太多因素刺激CPI指數回升。如果指數維持平穩，大概在5月份，美國通脹按年變化會跌至2%以下—聯儲局大可宣佈成功壓抑通脹至目標以下。聯儲局應該沒有急切需要大幅上調利率。大致上，可以預期加息周期接近尾聲。1月美息的升幅可能只會有0.25厘，較之前幾次每次上調0.5厘大幅收窄。

不過，放慢加息又不代表減息期很快來臨。目前押注美國在下半年減息的主要理由是美國可能出現衰退，但目前未有明顯證據支持此種預測。而過去大半年美國CPI的走勢，大致反映物價進入高原期—年度升幅會在今年中放緩，之後較可能窄幅上落。此種情況下，似乎難以觸發聯儲局的利率政策轉向。

美聯儲小心奕奕  難明顯轉向
退一步而言，假設美息真的調頭下跌，估計聯儲局也會小心奕奕，不會讓過去十多年，市場資金氾濫、利率長期貼近零息的情況再出現。除非再出現類似2008年次按級數的金融危機，否則所謂「減息」，幅度將較為有限。

回到香港的樓市，如果聯儲局在上半年釋放「加息期完結」的訊號，應該會對本港樓市有正面影響。但現時看，下半年利率由升轉跌的機會不大。而就算美國開始減息，預期也不會出現類似2008年或2019年利率大幅下跌的情況。本地買家不宜寄望美國利率政策會為樓市帶來太大驚喜。

 

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撰文 : 葉敬誠 宏亞按揭證券有限公司助理副總裁

欄名 : 宏觀論按

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