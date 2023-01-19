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海洋公園新春成人門票低至72折  時代廣場Bazaar新春激減 低至1折

精明消費 07:30 2023/01/19

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新冠肺炎疫情全球大流行，經濟不景，打工仔當然要學識慳錢。本網每日為你搜羅市場精選的優惠着數情報，餐廳、外賣、超市、網購及信用卡等優惠碼、優惠券應有盡有。「今日優惠精選」精選以下3個着數情報，有用記得與朋友分享。

1. 海洋公園：新春成人門票低至72折 

由即日起至2023年3月31日，海洋公園推出全日優惠套票，成人門票360元（原價：498元），小童門票216元（原價：249元），適合過年一家人一起玩。其中，新一季「無限FUN入場證」已經隆重登場，成人門票用平日原價就可以買到無限入場證，可玩到3月底。

詳情可參閲：按此

    點擊圖片放大

2. 時代廣場：Bazaar 新春賀歲激減 低至1折

還有幾日就到農曆新年啦，買好新衫未？即日起，銅鑼灣時代廣場1座16樓將會舉行新春賀歲激減, 男女服飾, 手袋鞋履勁減低至1折。品牌包括Playlord、Héléne et Henri、ecco、Champion、SUPERDRY、svea、8848 Altitude、BELLA JADE、RICCINI、GALLERIA、Columbia、GAS、PHVLO、New Balance、Levi's Kids、arena、speedo、LONSDALE等。

日期：即日起至1月21日, 1月26日至1月30日
時間：11:00am - 9:00pm
地點：銅鑼灣時代廣場一座16樓 (16/F, Tower One, Times Square, Causeway Bay)

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3. 大生超市：賀年大優惠  鮑魚海味福袋 送禮好選擇

即日起至1月31日，大生生活超市賀年新春大優惠，多款零食海味選擇，其中最吸睛的是兩大零食海味大福袋，福袋内包含6至10件零食，包括朱古力、開心果、鮑魚和喝紅酒等，適合想送禮又難以抉擇的人士。

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    +2

【ET財智Talk】人民幣、日圓升幅持續？值博空間大？  臻享王良享分析股滙「東升西降」

撰文：hket小編

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