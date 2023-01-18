強美元近尾聲 市場新常態下的戰略性資產配置

隨著去年美聯儲大幅加息，經濟開始回落，而商品價格整體也出現下滑，加上今季稍後通脹數據對比去年第一季後期通脹急升的基數效應，將支持今年通脹逐步下行，所以預期年內美聯儲會進一步放慢加息，並於今年3月或5月完成今個加息週期。不過美聯儲最關注的失業率仍然很低，使美聯儲不能過早停止加息。繼續加息雖然增加衰退風險，但就業市場回暖遇上目前通脹回落，這增加了今年美國不出現衰退或者只是淺層衰退的可能性。

新常態︰通脹、高利率與低流動性

衰退風險雖然短暫改善，但預期今年投資市場仍然存在一定的波幅，而波幅除了地緣風險之外，應該主要來自增長與通脹的動態變化。今年經濟增長對比受到去年大幅加息的滯後影響，2024年的增長便應該高於2023年，所以經濟與股市的拐點都很可能於今年內出現。投資者要特別注意市場已經進入另一個新常態，或者應該是回到大量量寬之前的舊常態，即是有一定通脹、較高利率及流動性較低的市場常態，這情況和大量的量寬、利率及通脹極低、而流動性又極寬鬆的情況明顯不同，戰術性資產配置應該更為重要。

至於股債混合的投資模式，在去年除了減低了整體波幅之外，其實是股債雙跌的一年。目前股債仍然處於正雙關系數，即是仍然是一起升一起跌的同步關係。然而預期今年稍後美聯儲完成加息週期之後，這個情況將會逐步改變。債價經過去年的調整，目前高評級企業債息已經上升到有一定吸引性，而美國國債利率亦開始可以對沖一定的衰退風險，所以從經風險調節角度看，今年高評級債券在資產配置上的功能開始逐漸修復，應該會吸引一定的資金再度流入。

美元料走弱 減輕新興市場壓力

傳統上新興市場因為美元外債較高，所以美元升，新興市場股市就會跌。今年美聯儲加息週期將會完結，美元今年應該比較大機會逐步走弱，所以新興市場今年壓力會較輕，很可能表現將優於成熟市場。中國內地經濟與歐美地區處於不同的週期，中國政策穩中偏鬆，勞動人口較多，通脹壓力較低，配合目前疫情後解封，將會陸續釋放經濟動力。而美國加息週期於上半年完結後，外部壓力也將紓緩，預期上半年會由估值帶動，下半年則會因為經濟正式啟動而帶動盈利，進一步支持股價。

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【關於作者】高耀豪為中銀香港個人數字金融產品部財富策略及分析處資深財富策略師，擁有豐富投資及財務策劃知識和經驗，以環球宏觀因素結合技術分析追蹤市場變化，掌握股票、債券、外匯、商品等市場走勢，協助投資者捕捉機遇。

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